La NASA partage des dizaines d’images inédites de Hubble pour son anniversaire: ce sont les plus étonnantes

30 ans, c’est ce que Hubble est en orbite et 30 images inédites sont celles que la NASA a décidé de partager à l’occasion de cet anniversaire. Nébuleuses, étoiles et galaxies vus de l’endroit privilégié où se trouve le télescope: espace, où il n’y a pas d’ambiance pour réduire la visibilité.





Le télescope spatial Hubble C’est l’un de ceux qui ont le plus contribué à la recherche et à l’exploration astronomiques. Lancé en avril 1990 par la NASA à bord de la navette spatiale Discovery, il photographie l’espace depuis trois décennies et fait des découvertes époustouflantes à maintes reprises. Il fonctionne toujours en parfait état, mais la NASA se prépare déjà à le remplacer l’année prochaine. À sa place, nous aurons le télescope spatial James Webb, plus puissant et plus complexe.

Le catalogue Caldwell

Toutes les nouvelles images ont été photographier des objets du catalogue Caldwell. Ce « catalogue » n’est rien de plus qu’une compilation d’articles astronomiques compilée par l’astronome amateur britannique et communicateur scientifique Sir Patrick Caldwell-Moore. En 1995, il a compilé et publié dans le magazine Sky & Telescope une série de 109 éléments suffisamment brillants pour être observés par des amateurs avec un télescope sur Terre.

Pourquoi est-ce important? Parce que ça veut dire que toute personne possédant un télescope peut rechercher et trouver les objets elle-même publié par la NASA et capturé par Hubble. S’il est vrai qu’ils ne seront pas vus avec la même qualité et la même clarté que ce que Hubble réalise depuis l’espace, il s’agit sans aucun doute d’un « exercice astronomique » intéressant pour les amateurs.

Carte avec des éléments du catalogue Caldwell.

Neuf des images les plus spectaculaires

le 30 nouvelles images Ils sont disponibles dans la galerie de la NASA avec le reste des images dans le catalogue Caldwell. Actuellement, Hubble a photographié un total de 87 articles sur 109 dans le catalogue. Chacun d’eux a une explication et des directions pour le trouver avec un télescope terrestre. Ce sont les plus spectaculaires:

Caldwell 29 – NASA, ESA et L. Ho (Université de Pékin).

Caldwell 40 – NASA, ESA et P. Erwin (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics).

Caldwell 53 – NASA, ESA et J. Erwin (Université de l’Alabama).

Caldwell 58 – NASA, ESA et T. von Hippel (Embry-Riddle Aeronautical University).

Caldwell 81 – NASA, ESA, A. Sarajedini (Florida Atlantic University), A. Kong (National Tsing Hua University) et G. Piotto (Università degli Studi di Padova).

Caldwell 89 – NASA, ESA et A. Riess (Université Johns Hopkins).

Caldwell 99 – NASA, ESA et R. Sahai (Jet Propulsion Laboratory).

Caldwell 107 – NASA, ESA, G. Piotto (Università degli Studi di Padova) et A. Sarajedini (Florida Atlantic University).

Caldwell 109 – NASA, ESA et M. Reinhart (STScI).

Plus d’informations | POT