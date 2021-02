La NASA organise une cérémonie pour renommer le bâtiment du siège en «  Figure cachée  » Mary Jackson

La NASA a commémoré Mary Jackson, l’une des «figures cachées» de l’agence, aujourd’hui (26 février) lors d’une cérémonie qui a renommé le siège de l’agence en son honneur.

Au cours de la cérémonie, les dirigeants des agences ont reconnu les barrières historiques auxquelles les Afro-Américains et les Noirs ont été confrontés à la NASA et ailleurs, ainsi que les inégalités systémiques qui persistent aujourd’hui pour les communautés BIPOC (Noirs, Autochtones et personnes de couleur).

Jackson a rejoint le Comité consultatif national pour l’aéronautique (NACA), le prédécesseur de la NASA, au plus fort de la ségrégation aux États-Unis.Elle est devenue la première ingénieure noire de la NASA en 1958. d’autres femmes noires pour les aider à aller encore plus loin qu’elle, ont déclaré plusieurs responsables de la NASA.

En rapport: Pourquoi ‘Hidden Figures’ est un film que tout le monde devrait regarder

Le bâtiment du siège social de Mary W. Jackson de la NASA est situé le long de Hidden Figures Way à Washington. (Crédit d’image: NASA)

Sa mort en 2005 a précédé le nouvel intérêt pour l’histoire des Noirs de la NASA stimulé par le film et le livre « Hidden Figures », sorti en 2016, qui a finalement mis un groupe de femmes noires qui ont contribué à alimenter les débuts de l’histoire de la NASA sous les projecteurs. Le changement de nom du bâtiment du siège social de Mary W.Jackson de la NASA a été annoncé en juin 2020.

« Il est indéniable qu’elle a fait face à d’innombrables défis dans son monde qui finiraient par aider à envoyer les premiers Américains dans l’espace », a déclaré l’administrateur par intérim Steve Jurczyk lors de la cérémonie du 26 février à Washington, DC, qui a été diffusée sur la NASA TV.

Il a reconnu les conversations «sincères et sincères» que lui et d’autres fonctionnaires de la NASA ont eues avec la communauté noire depuis qu’il a assumé le rôle d’administrateur par intérim en janvier; ces conversations « m’ont donné une idée des défis auxquels les Américains sont confrontés et de ce que nous devons faire », a-t-il déclaré /

Jurczyk a ajouté qu’il s’est engagé à continuer à éliminer les obstacles pour les employés de la NASA de divers horizons et que « nous allons travailler là-dessus pour le reste de nos vies ».

La cérémonie, qui s’est tenue avec des participants masqués en raison de la pandémie de coronavirus en cours, comprenait des sommités telles que Christine Darden, les petits-enfants de Jackson, et l’artiste Tenbeete Solomon, également connu sous le nom de Trap Bob. De nombreux dignitaires, en grande partie de la communauté noire, ont prononcé des discours ou envoyé leurs meilleurs vœux ou leurs meilleurs souvenirs de Jackson par le biais d’une vidéo préenregistrée.

Mary W.Jackson au Langley Research Center de la NASA à Hampton, en Virginie, où elle a commencé à travailler en 1951 et est devenue la première femme ingénieur afro-américaine de l’agence en 1958. (Crédit d’image: NASA)

« Son exemple nous guidera ensemble alors que nous nous élevons vers de nouveaux sommets au profit de l’humanité », a déclaré Clayton Turner, directeur du Langley Research Center de la NASA à Hampton, en Virginie, à environ trois heures au sud du nouveau siège de la NASA. Turner, qui est noire, a déclaré aux participants à la cérémonie de DC que Jackson «avait utilisé son succès pour aider d’innombrables autres personnes à suivre ses traces».

Jackson est diplômé du Hampton Institute en Virginie en 1942 avec un double diplôme en mathématiques et sciences physiques. Après avoir pris un emploi de professeur de mathématiques, elle a travaillé comme comptable et a été secrétaire de l’armée avant de rejoindre le Langley Memorial Aeronautical Laboratory (aujourd’hui, le Langley Research Center que Turner dirige) en 1951.

Jackson a ensuite été recruté par le Comité consultatif national de l’aéronautique (NACA) pour travailler comme «ordinateur humain» dans l’unité de calcul de la zone ouest séparée à Langley. Son travail de pionnier dans les avions supersoniques et les avions commerciaux à la NACA et à la NASA est toujours mentionné aujourd’hui, a déclaré Jurczyk.

La petite-fille de Jackson, Wanda Jackson, se souvient avoir parlé à sa grand-mère de l’une de ses principales réalisations: aider à concevoir la navette spatiale. L’aîné Jackson a minimisé ce qu’elle a fait. « Elle n’a jamais jubilé de ses réalisations ou de tout ce qu’elle a fait. C’était qui elle était, la vie de tous les jours », a déclaré Wanda Jackson.

La cérémonie de changement de nom a conclu plusieurs semaines de programmation à la NASA pour commémorer le Mois de l’histoire des Noirs. Février a également vu le lancement du SS Katherine Johnson, un cargo Northrop Grumman Cygnus, vers la Station spatiale internationale. Un astronaute noir de la NASA, Victor Glover, entreprend actuellement le premier vol de longue durée d’un Afro-Américain sur le complexe en orbite.

Parmi les autres jalons de l’histoire des Noirs à la NASA, citons le premier vol d’un astronaute afro-américain, réalisé par Guion Stewart Bluford Jr.en 1983, le premier vol d’une astronaute afro-américaine, la mission de Mae Jemison en 1992 et la première sortie dans l’espace. par un afro-américain, dirigé par Bernard Anthony Harris Jr.en 1995.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.