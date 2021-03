La NASA nomme le site de touché Mars du rover Perseverance «  Octavia E. Butler Landing  »

Le site de touché de la planète rouge du rover Perseverance a été renommé pour Octavia E. Butler, le célèbre auteur de science-fiction afro-américain.

La NASA a annoncé qu’elle redéfinirait de manière informelle le site d’atterrissage du rover martien à l’intérieur du cratère de Jezero vendredi 5 mars, lors de la même conférence de presse où l’agence a révélé que Perseverance avait effectué son premier trajet sur Mars.

Butler a été la première femme afro-américaine à remporter les prix Hugo et Nebula qui récompensent la grande science-fiction, et le premier écrivain de science-fiction à avoir reçu une bourse MacArthur. Son travail remarquable comprend les histoires «Kindred», «Bloodchild», «Speech Sounds», «Parabole du semeur», «Parabole des talents» et la série «Patternist». Elle est décédée en 2006.

«Le travail pionnier de Butler explore les thèmes de la race et de l’égalité des sexes dans l’humanité, en se concentrant sur les expériences des femmes noires à une époque où ces voix étaient largement absentes de la science-fiction», Katie Stack Morgan, scientifique adjointe au projet Perseverance au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena , Californie, a déclaré lors de la conférence de presse de vendredi, disponible sur YouTube.

« Les protagonistes de Butler incarnaient la détermination et l’inventivité, ce qui en faisait une personne parfaitement adaptée à la mission du rover Perseverance et à son thème de surmonter les défis », a poursuivi Stack Morgan. « Butler a inspiré et influencé la communauté scientifique planétaire et bien d’autres au-delà – y compris ceux généralement sous-représentés dans les STEM [science, technology, engineering and math] des champs. Le fait que ses œuvres soient aussi pertinentes aujourd’hui – sinon plus – qu’à l’époque où elles ont été initialement écrites et publiées témoigne de sa vision, de son génie et de son intemporalité. »

La NASA a une pratique de longue date de nommer de manière informelle des points de repère sur Mars et d’autres mondes; ces noms ne sont pas reconnus par l’Union astronomique internationale qui désigne officiellement les emplacements du système solaire, mais les noms apparaissent dans des articles scientifiques, a déclaré la NASA dans un communiqué.

Les missions précédentes sur Mars comprenaient également des hommages à des membres éminents de la communauté scientifique ou des communicateurs scientifiques, remontant aux années 1970. Le site d’atterrissage de la mission Mars Science Laboratory pour le rover Curiosity, dans le cratère Gale, a été officieusement nommé en l’honneur de l’auteur de science-fiction Ray Bradbury en 2012, peu de temps après la mort de l’auteur.

« Nommer le site d’atterrissage de Perseverance en l’honneur d’Octavia E. Butler rend hommage aux écrivains de science-fiction notables, un thème également utilisé par l’équipe du Mars Science Laboratory », a ajouté Stack Morgan lors de la conférence de presse. «Nous avons choisi dans cette mission de continuer ce thème en appréciant le rôle que les écrivains de science-fiction ont joué en inspirant tant d’entre nous à devenir les ingénieurs, scientifiques et explorateurs qui transforment la science-fiction en réalité pour la prochaine génération.

En 2004, les rovers de Mars Spirit et Opportunity ont vu leurs emplacements d’atterrissage baptisés respectivement «Columbia Memorial Station» et «Challenger Memorial Station», après les deux équipages de navette spatiale tombés en 2003 et 1986.

Auparavant, l’atterrisseur Mars Pathfinder était renommé « Carl Sagan Memorial Station » après un atterrissage avec le rover Sojourner en 1997; Sagan, décédé peu de temps avant l’atterrissage, était un scientifique planétaire à l’Université Cornell qui a joué un rôle dans plusieurs missions de la NASA, y compris les disques d’or Voyager 1 et 2.

Le premier atterrisseur Mars de la NASA, Viking 1, a été rebaptisé « Thomas A. Mutch Memorial Station » en l’honneur de Thomas Mutch, le chef de l’équipe d’imagerie Viking, après sa mort en 1980 – deux ans avant la fin de la mission de l’atterrisseur. A la même époque, Viking 2 reçut le nouveau nom de « Gerald Soffen Memorial Station » après Gerald Soffen, le scientifique en chef des missions Viking.

L’agence a en fait étendu cette pratique informelle de dénomination de Mars à la lune de Saturne Titan en 2007. La NASA et l’Agence spatiale européenne ont conjointement convenu de nommer le site d’atterrissage de Huygens en l’honneur d’Hubert Curien, dont le travail en tant que président du Conseil de l’ESA dans les années 1980 comprenait le un programme scientifique, « Horizon 2000 », qui comprenait la mission Huygens.

