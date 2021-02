La NASA montre les «rivières d’or» d’Amazonie vues de l’espace: une image choquante de l’exploitation minière illégale

De l’espace, ils ressemblent à des rivières d’or. Mais chacune de ces piscines étincelantes est un puits illégal fruit de l’exploitation minière illégale produite dans l’État péruvien de Madre de Dios, en Amazonie. L’image a été publiée par la NASA, après avoir été réalisée par un astronaute de la Station spatiale internationale (ISS) en décembre dernier.

Ces fils d’or sont les centaines de puits entourés de zones marécageuses déboisées. Ils sont généralement cachés à la vue, mais la lumière de ce jour a permis de les capturer et de montrer l’impact profond de l’exploitation minière sur l’Amazonie.

Depuis la Station spatiale internationale, vous pouvez voir tous les dégâts.

« Chaque puits est entouré de zones sans végétation de sol boueux. Ces étendues déboisées suivent le cours d’anciennes rivières qui ont déposé des sédiments, y compris de l’or », explique Justin Wilkinson, spécialiste des fouilles à la Texas State University.

En 2012, environ 30 000 mineurs illégaux travaillaient dans la région. Depuis de nombreuses années, la ruée vers l’or a provoqué une déforestation massive, avec plus de 9 000 hectares par an, selon le groupe de surveillance du projet Andean Amazon.

La région de Madre de Dios a l’honneur douteux de posséder le la plus grande industrie minière illégale au mondeSelon la NASA, bien que le Pérou soit le sixième exportateur. En 2019, dans une autre région du Pérou, à La Pampa, l’exploitation minière a également gravement affecté jusqu’à ce qu’en 2019, le gouvernement expulse plus de 5000 mineurs.

L’or est un marché difficile à réglementer et la collecte de l’or nécessite peu de connaissances techniques. Selon le rapport sur la criminalité organisée et l’extraction illégale d’or en Amérique latine, les exportations illégales représentent 28% de l’or extrait et on estime qu’elles transportent un total de 2,6 milliards de dollars par an.

Les groupes écologistes de la région ont dénoncé que cette exploitation minière illégale faisait également en sorte que des tonnes de mercure finissent par empoisonner les communautés locales. UNE dommages irréversibles cela affecte non seulement les arbres de la réserve naturelle, mais aussi des dizaines d’espèces comme les primates et les jaguars.

Parmi les rivières d’or se trouve la petite ville de Nueva Arequipa, à côté de la route interocéanique sud, la seule liaison routière entre le Brésil et le Pérou dont l’objectif initial était de stimuler le commerce mais qui a fini par favoriser la déforestation. Seulement à l’est, le parc national de Tambopata reste sûrC’est une réserve protégée de l’exploitation minière. Tout autour, la ruée vers l’or a endommagé la zone à des niveaux parfaitement visibles, même depuis la Station spatiale.

