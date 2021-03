La NASA met à nouveau le télescope Hubble en mode sans échec en raison d’un bug mystérieux

12 mars 2021 15:01:07 IST

L’un des atouts les plus importants de la NASA, le télescope spatial Hubble, a dû être temporairement arrêté et mis en «mode sans échec» le 8 mars. La navette qui a été mise en orbite en 1990 dans une coentreprise de la NASA et de l’ESA (Agence spatiale européenne) fonctionne et sert des scientifiques du monde entier depuis près de deux décennies. Mais les fonctions ont maintenant été mises en attente. La NASA a annoncé la nouvelle via sa poignée Twitter officielle indiquant que le télescope spatial Hubble (HST) est passé en mode sans échec en raison d’une erreur logicielle à bord vers 4h00 HNE dimanche. L’agence a assuré que «tous les systèmes scientifiques semblent normaux et Hubble est sûr et stable». La cale sera en place jusqu’à nouvel ordre.

Parler à Fox News, La NASA a informé les médias que son équipe s’efforçait de ramener Hubble aux opérations scientifiques dès que possible. «Le télescope spatial Hubble est en bon état mais reste en mode sans échec par mesure de précaution pendant que l’équipe travaille pour comprendre pleinement l’erreur rencontrée dimanche et la réponse en mode sans échec associée», ont-ils déclaré.

Dimanche à environ 4 h 00 HNE, le télescope spatial Hubble est passé en mode sans échec en raison d’une erreur logicielle embarquée. Tous les systèmes scientifiques semblent normaux et Hubble est sûr et stable. L’équipe travaille sur des plans pour le ramener en toute sécurité à des opérations scientifiques normales. pic.twitter.com/6JlSSHisLd – Hubble (@NASAHubble) 8 mars 2021

Ce n’est pas la première fois que la TVH est mettre en mode sans échec. Un problème technique en 2018 a contraint les agences impliquées à mettre le télescope en mode sans échec pendant une brève période. Ensuite, l’agence avait alors expliqué ce qu’est réellement le mode sans échec. C’est un paramètre qui permet de mettre le télescope dans une «configuration stable qui suspend les observations scientifiques». Il positionne également les panneaux solaires du HST vers le soleil, car il fonctionne à l’énergie solaire, pour se ravitailler. Il fonctionnera bientôt comme avant.

HST a joué un rôle clé dans de multiples découvertes astronomiques depuis son lancement en orbite. C’est le premier grand télescope optique fonctionnant directement depuis l’espace, lui offrant une vue obstruée du vaste cosmos. Cela nous aide à étudier non seulement notre propre système solaire, mais aussi les galaxies lointaines, très lointaines.

Selon Mashable, «Hubble a fait plus de 1,3 million d’observations depuis le début de sa mission en 1990».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂