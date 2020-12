La NASA, les astronautes et d’autres pleurent la mort de Chuck Yeager, le premier pilote supersonique au monde

La communauté spatiale et aéronautique du monde entier a pleuré la mort de Chuck Yeager à l’âge de 97 ans, lundi 7 décembre. On se souvient surtout de lui pour avoir été le pilote de l’US Air Force qui a franchi le mur du son pour la première fois le 14 octobre 1947.

Les aventures de Yeager ont été relatées dans de nombreux formats, y compris le livre de Tom Wolfe en 1979 « The Right Stuff », qui a inspiré un film hollywoodien de 1983 et une nouvelle série Disney Plus qui partagent le même nom.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a publié une déclaration concernant le décès de Yeager sur le site Web de l’agence, et également publiée sur Twitter.

Le décès d’aujourd’hui du général Chuck Yeager est une énorme perte pour notre nation. Son esprit pionnier et innovant a fait progresser les capacités de l’Amérique dans le ciel et a propulsé les rêves de notre nation vers l’ère des avions et l’ère spatiale. Lisez ma déclaration complète: https://t.co/lnbNYGSjgd pic.twitter.com/gEUOmQOodG8 décembre 2020

« L’esprit pionnier et innovant de Yeager a fait progresser les capacités de l’Amérique dans le ciel et a fait plonger les rêves de notre nation dans l’ère des avions à réaction et dans l’ère spatiale », a déclaré en partie le communiqué de Bridenstine. « Il a dit: » Vous ne vous concentrez pas sur les risques. Vous vous concentrez sur les résultats. Aucun risque n’est trop grand pour empêcher le travail nécessaire de se faire « . «

La mort de Yeager a également attiré l’attention de hauts responsables de l’espace à travers le monde, y compris Gilles Leclerc de l’Agence spatiale canadienne, directeur général de l’exploration spatiale de l’agence.

Chuck Yeager, pilote d’essai qui a brisé la barrière du son, est mort à 97 ans «S’il y a quelque chose de bien dans le pilotage, c’est l’expérience. Le secret de mon succès était que d’une manière ou d’une autre, j’ai toujours réussi à vivre pour voler un autre jour. »Https://t.co/Lg7euoL6A0 pic.twitter.com/FEMo7lc66F8 décembre 2020

Aux États-Unis, la vie de Yeager a suscité des réflexions parmi de nombreuses agences et institutions spatiales et aéronautiques. Le général John « Jay » Raymond, chef des opérations spatiales de la nouvelle force spatiale, a rendu hommage à Yeager, aux côtés de l’US Air Force, de la base aérienne d’Edwards (où Yeager a effectué son célèbre vol), du National Air and Space Musée et la Federal Aviation Administration.

L’esprit audacieux, courageux et pionnier de @ GenChuckYeager a contribué à propulser l’Amérique dans l’ère de l’espace. Son héritage perdure, nous inspirant tous à prendre des risques et à briser les barrières. #RIPChuckYeager https://t.co/tMixulc1WH8 décembre 2020

As de la Seconde Guerre mondiale. Pionnier de l’aviation. Un géant au sein de l’armée de l’air. Rejoignez-nous pour célébrer la vie extraordinaire et pleurer la perte de Brigue. Le général Chuck Yeager. Puisse-t-il reposer en paix et que son héritage perdure pour toujours. pic.twitter.com/gJ0113M5ge8 décembre 2020

Nous pleurons le décès et célébrons la vie et l’héritage d’un pilote qui avait vraiment ce qu’il fallait, le général Chuck Yeager. En 1947, Yeager a franchi le mur du son et a prouvé que nous pouvons toujours pousser plus loin et plus vite. pic.twitter.com/pnPMUzMsv48 décembre 2020

Le général Yeager a repoussé les limites et rendu l’impossible possible. Son héritage nous inspire à continuer de regarder au-delà de l’horizon. https://t.co/Ti7TXp2yhL8 décembre 2020

Des astronautes du monde entier ont parlé de l’influence de la vie de Yeager sur leur carrière. Parmi les astronautes qui parlaient de Yeager se trouvaient l’astronaute à la retraite de la NASA Scott Kelly (qui a passé près d’un an dans l’espace), Anousheh Ansari (la première femme touriste de l’espace) et Chris Hadfield (le célèbre astronaute canadien qui a charmé les réseaux sociaux lors de son dernier vol en 2012. -2013).

Le pilote d’essai emblématique, le général Chuck Yeager, a glissé les liens hargneux de la terre. Un combattant de la Seconde Guerre mondiale et le premier humain à franchir le mur du son. C’était une vraie légende avec les bonnes choses. Bon vent et mers suivantes, général Yeager. #RIPChuckYeager pic.twitter.com/1MxJA8enFU8 décembre 2020

Une légende américaine, un héros de guerre et un grand conteur. C’est pourquoi j’ai rejoint l’armée de l’air. J’ai eu l’honneur de le rencontrer et de parler avec lui plusieurs fois. Je n’oublierai jamais ses histoires sur les «marchands de chair» de l’Air Corps! «Nous n’en verrons jamais un autre comme lui. Godspeed General Yeager! https://t.co/HoKYiokYqx8 décembre 2020

Dieu Speed ​​Chuck Yeager! DÉCHIRURE.8 décembre 2020

J’ai été attristé d’apprendre le décès d’un pionnier de l’aviation. #ChuckYeager a prouvé qu’aucune barrière ne peut restreindre l’ingéniosité de l’esprit humain. Pas même ceux qui semblent « impossibles ». Godspeed Gen. Chuck Yeager – merci pour avoir brisé les limites.https: //t.co/yqbcFEOR5b8 décembre 2020

Les barrières sont censées être brisées. Godspeed Général #ChuckYeager https://t.co/1YmeXtBG7R8 décembre 2020

Godspeed #ChuckYeager. Un pilote d’as de la Seconde Guerre mondiale à l’âge de 21 ans et l’incarnation du #RightStuff en tant qu’homme le plus rapide du monde à 24 ans. Une vie incroyable et une légende américaine incroyable.8 décembre 2020

Une légende! Chuck Yeager, 1er pilote à franchir le mur du son, est mort à 97 https://t.co/C4ZloC8hNB8 décembre 2020

Je rend hommage à cet homme courageux et singulier qui a servi son pays, élargi sa compréhension scientifique et m’a inspiré. https://t.co/4AklBznDrg8 décembre 2020

Une énorme inspiration pour moi et pour tant d’autres – très triste d’apprendre que la légende @GenChuckYeager est décédée. Quand nous parlons de quelqu’un qui a «ce qu’il faut», nous nous souviendrons toujours de lui. https://t.co/Rr6KpQrh53 pic.twitter.com/BfvBjGR6br8 décembre 2020

Le monde a perdu aujourd’hui un grand aviateur et un pionnier héroïque. Bonne chance, Chuck Yeager. https://t.co/bQdNYrVMqu8 décembre 2020

Les directeurs de vol de la NASA Zebulon Scoville et Ed Van Cise ont également parlé de l’importance de l’héritage de Yeager. Dans son tweet, Scoville a cité le poème «High Flight» de John McGee, un hommage de la Seconde Guerre mondiale à la merveille de l’aviation qui était bien connu des pilotes de la génération Yeager.

Oh! J’ai glissé les liens hargneux de la Terre et j’ai dansé les cieux sur des ailes argentées de rire; vers le soleil, j’ai grimpé, et j’ai rejoint la joie dégringolante des nuages ​​éclatés par le soleil, j’ai chassé le vent hurlant et jeté mon engin avide à travers les salles sans pieds de air..RIP @GenChuckYeager https://t.co/nvNJgUIGf68 décembre 2020

Triste nouvelle à se réveiller ce matin … https://t.co/p2XbTGcdLA8 décembre 2020

Les entreprises aérospatiales des États-Unis ont également remercié Yeager pour ses contributions à l’aviation. Ceux-ci comprenaient Boeing, un entrepreneur de longue date de la NASA qui fournit maintenant l’un des deux vaisseaux spatiaux qui seront utilisés pour des missions commerciales d’équipage, et Lockheed Martin, un autre partenaire de la NASA depuis des décennies qui construit le vaisseau spatial Orion pour des exploration de l’espace.

Repoussant les limites et brisant les barrières, le général Chuck Yeager nous a montré le dévouement nécessaire pour avoir les «bonnes choses». Alors que nous regardons les cieux aujourd’hui, nous savons que l’esprit pionnier de Chuck Yeager nous a élevés là-bas.Photo: @USAirForce pic.twitter.com/2Gewhy9RqZ8 décembre 2020

Chaque fois que nous nous tournons vers le ciel, nous nous souviendrons de l’impact durable et de l’esprit pionnier du général Chuck Yeager. Qu’il repose en paix. pic.twitter.com/Rgfr8pZxFo8 décembre 2020

