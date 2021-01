La NASA lancera son mégarocket SLS Moon lors du dernier test de «  course verte  » ce mois-ci

Malgré un nouveau problème de valve, la NASA se dit prête à passer à l’étape suivante de test du mégarocket qui enverra la mission Artemis 1 non équipée sur la lune en novembre.

Au départ, la fusée du Space Launch System (SLS) a bien performé lors de la série de tests «green run» cet automne. Cela dit, des problèmes d’équipement au sol ont retardé les dernières procédures de «répétition générale sur sol mouillé» jusqu’à la fin du mois de décembre, lorsque la NASA tentait de remplir l’étage central de carburant.

L’agence et sous-traitant Boeing, qui construit l’étage principal de la fusée, a fait une autre tentative le mois dernier et un nouveau problème est survenu lors de la prochaine tentative de test le 20 décembre, a annoncé la NASA dans un article de blog mardi 5 janvier. Mais un correctif a été mis en œuvre qui devrait permettre à tout le monde d’avancer avec la prochaine étape des tests – un « feu brûlant », qui se produira au plus tôt le 17 janvier, ont déclaré des responsables de la NASA dans le billet de blog.

« La fin de [Dec. 20] Le test a été automatiquement arrêté quelques minutes plus tôt en raison de la synchronisation de la fermeture d’une vanne », a ajouté la NASA. correctement effectué pour arrêter le test. L’équipe a corrigé le timing et est prête à procéder au test final de la série Green Run. «

Vidéo: L’étape principale de la fusée SLS de la NASA sera bientôt testée

Au total, 114 camions-citernes ont livré plus de 733 000 gallons d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide au banc d’essai B-2 du Stennis Space Center de la NASA pour le septième essai «vert» de la fusée SLS de la NASA. (Crédit d’image: NASA)

Dans la même déclaration, Julie Bassler, responsable des scènes SLS à la NASA, a ajouté que d’autres parties des tests se sont déroulées comme prévu, y compris le logiciel Green Run, la scène principale et le contrôleur de scène. De plus, il n’y a pas eu de fuite pendant une période de deux heures lorsque les réservoirs de fusée étaient remplis de carburant. « Les données de tous les tests à ce jour nous ont donné la confiance nécessaire pour continuer avec le feu brûlant », a ajouté Bassler.

Le feu brûlant passera à tester les quatre moteurs RS-25 de l’étage principal SLS – le même type de moteurs utilisé sur la navette spatiale. Pendant le test, les moteurs fonctionneront jusqu’à huit minutes sur le banc d’essai du Stennis Space Center de la NASA au Mississippi. Si le feu brûlant se déroule comme prévu, la NASA et Boeing prévoient de rénover la scène principale et de l’expédier par barge au Kennedy Space Center en Floride, pour l’assemblage final et le lancement.

La NASA travaille d’arrache-pied pour que tout son équipement soit prêt à envoyer des humains en orbite lunaire d’ici 2023 – une mission pour laquelle elle a déjà signé un protocole d’accord avec le Canada, pour envoyer l’un des astronautes de ce pays autour de la lune. Un atterrissage lunaire avec équipage est ensuite prévu pour une autre mission en 2024, en utilisant certains des astronautes de «l’équipe Artemis» que la NASA a annoncés le mois dernier.

Toujours en décembre, le projet de loi de dépenses omnibus du Congrès, qui a donné 23,3 milliards de dollars à la NASA pour l’exercice 2021, a alloué 850 millions de dollars au système d’atterrissage humain Artemis, soit environ un quart de la demande de 3,3 milliards de dollars de la NASA. L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a averti le Conseil national de l’espace le 9 décembre, avant que le montant des dépenses ne soit confirmé, que la demande de budget complet était nécessaire pour atteindre la lune en 2024. « En fin de compte, si nous n’obtenons pas les 3,3 milliards de dollars, il obtient de plus en plus difficile », avait-il déclaré à l’époque.

