La NASA lancera 2 nouvelles missions sur Vénus d’ici 2030 pour retourner sur le jumeau infernal de la Terre

La NASA enverra deux nouvelles missions à Vénus pour en savoir plus sur la façon dont l’atmosphère infernale de la planète est devenue si hostile au cours de son histoire.

L’annonce est intervenue mercredi 2 juin lors du discours diffusé en direct sur l’état de la NASA par l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. Les deux missions, appelées DAVINCI+ et VERITAS ont été sélectionnées dans la liste restreinte de quatre engins spatiaux de la NASA pour le prochaine série de missions de découverte ; les deux autres prétendants auraient visité la lune volcanique Io de Jupiter et la plus grande lune de Neptune Triton.

DAVINCI+ (abréviation de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging) plongera dans l’épais Atmosphère de Vénus pour en savoir plus il change au fil du temps. Pendant ce temps, la mission VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy) utilisera un radar pour cartographier la surface de Vénus en détail depuis l’orbite.

Vénus est enveloppée d’une atmosphère épaisse qu’il est difficile pour les scientifiques de voir à travers. (Crédit image : NASA/JPL-Caltech)

« Nous espérons que ces missions permettront de mieux comprendre comment la Terre a évolué et pourquoi elle est actuellement habitable alors que d’autres dans notre système solaire ne le sont pas », a déclaré Nelson, faisant allusion au récent recentrage de la NASA sur changement climatique sous l’administration du président américain Joe Biden, qui a pris ses fonctions en janvier.

« La science planétaire est essentielle pour répondre aux questions clés que nous avons en tant qu’humains, comme : Sommes-nous seuls ? Quelles implications au-delà de notre système solaire pourraient ces deux missions [show]? C’est vraiment excitant », a déclaré Nelson.

Les missions de découverte sont plafonnées à 500 millions de dollars, hors coûts du lanceur et des opérations de la mission. Les deux nouvelles missions Vénus seront lancées entre 2028 et 2030 et réaliseront des démonstrations technologiques ainsi que les principaux composants scientifiques, la NASA dit dans un communiqué de presse .

VERITAS accueillera la Deep Space Atomic Clock-2, successeur de technologie similaire qui a lancé en orbite terrestre en juin 2019. « Le signal d’horloge ultra-précis généré avec cette technologie aidera à terme à permettre des manœuvres autonomes d’engins spatiaux et à améliorer les observations scientifiques radio », a déclaré la NASA.

DAVINCI + hébergera le spectromètre d’imagerie compact ultraviolet à visible (CUVIS), a ajouté l’agence, qui effectuera des mesures haute résolution de la lumière ultraviolette à l’aide d’un nouvel instrument basé sur l’optique de forme libre », ont écrit les responsables de la NASA. « Ces observations seront utilisées pour déterminer le nature de l’absorbeur ultraviolet inconnu dans l’atmosphère de Vénus qui absorbe jusqu’à la moitié de l’énergie solaire entrante. »

Il n’y avait pas grand-chose d’autre de nouveau dans le discours sur l’état de la NASA, car il comprenait des allusions à la science du changement climatique, au programme d’alunissage d’Artemis et à d’autres annonces récentes de l’administration Biden. Nelson était assermenté en tant qu’administrateur le 3 mai et le espace de carrière homme politique a ouvert son discours par des anecdotes de son vol de six jours sur le navette spatiale Colombie en 1986.

Il a utilisé ces souvenirs de la fragilité de la Terre pour réintroduire le Observatoire du Système Terre système que l’agence a annoncé qu’elle concevrait la semaine dernière pour lutter contre le réchauffement climatique. « Quiconque a volé [in space], ou qui voit ces photos et vidéos dramatiques, vous regardez le bord de la Terre et vous pouvez réellement voir la fine pellicule de l’atmosphère », a déclaré Nelson. « Vous réalisez que c’est ce qui soutient toute la vie… et vous pouvez voir à partir de cette altitude, comme nous le gâchons. »

Le nouveau système d’observatoire comprend cinq satellites prévus, dont le premier serait lancé en 2023, a déclaré Nelson. Il a laissé entendre qu’il y aurait plus à venir en termes d’annonces sur la science du climat. « L’Observatoire du système terrestre n’est qu’une des nombreuses missions que nous avons à l’horizon, et je suis ravi de partager davantage sur l’avenir passionnant que nous avons en réserve ici à la NASA », a-t-il déclaré.

Le nouvel administrateur a également rendu hommage à la mission du rover Perseverance, qui a atterri sur Mars le 18 février et a contribué au lancement du drone Ingenuity pour les tout premiers vols sur Mars. « Depuis lors, nous avons créé de l’oxygène sur Mars et nous avons vu Ingenuity – ce petit hélicoptère – vaincre les obstacles et survivre à sa durée de vie prévue. Il est passé d’une démo technologique à un éclaireur », a déclaré Nelson. (Ingéniosité a connu une anomalie lors de son dernier vol , mais a réussi à atterrir en toute sécurité.)

Parmi les autres activités de la NASA que Nelson a soulignées, citons le lancement du télescope spatial James Webb « en quelques mois seulement » (la NASA et son partenaire de la mission, l’Agence spatiale européenne, avaient annoncé mardi 1er juin que le la mission peut retarder de quelques semaines jusqu’en novembre ) les début du programme d’équipage commercial en 2020, et le développement continu du programme d’alunissage Artemis.

Nelson n’a rien dit sur la date limite d’alunissage de 2024, initialement proposée par l’administration du président Donald Trump ; lors d’une conférence de presse tenue vendredi 28 mai, le directeur financier de la NASA, Steve Shinn, a reconnu le la chronologie pourrait être repoussée , « parce que le développement spatial est si difficile. » Au lieu de cela, Nelson s’est concentré sur l’objectif du programme de mettre la première femme et (un nouvelle annonce d’avril ) la première personne de couleur sur la lune. « Les États-Unis doivent et continueront de montrer la voie à l’échelle mondiale, non seulement en matière d’exploration, mais aussi en matière d’équité », a-t-il déclaré.

L’adresse comprenait également une vidéo préenregistrée en camée du capitaine de « Star Trek: The Original Series » William Shatner, mieux connu sous le nom de capitaine James T. Kirk à Trekkies, méditant principalement sur « pourquoi nous existons » et les aspirations de la NASA à rechercher des environnements habitables dans l’univers. .

Bien qu’il s’agisse du premier grand discours de Nelson en tant qu’administrateur, d’autres priorités sont apparues au cours de son première audience du Congrès il y a deux semaines alors qu’il s’engageait à agir contre Artémis et les récentes activités chinoises sur la lune et sur Mars. La pression de la Chine pour la « supériorité spatiale » a également été évoquée lors d’une audience au Sénat ce mois-ci compte tenu de la nomination de l’ancienne astronaute Pam Melroy en tant qu’administrateur adjoint de la NASA.

Le discours de Nelson aujourd’hui a omis de mentionner le développement troublé du système d’atterrissage humain (HLS) d’Artemis. Les concurrents contractuels Blue Origin et Dynetics ont protesté contre le prix de ça contrat avec SpaceX en avril; lors de l’audience de confirmation des charges de Nelson, les sénateurs l’ont poussé sur l’importance d’avoir plusieurs systèmes différents pour garantir des résultats compétitifs. Le Government Accountability Office des États-Unis a jusqu’au 4 août pour décider si la NASA devrait attribuer un deuxième contrat pour construire un deuxième HLS redondant.

Nelson n’a pas non plus parlé du développement commercial de l’orbite terrestre basse, qui a reçu 101,1 millions de dollars dans la demande de budget de Biden pour l’exercice 2022, qui commence en octobre. La valeur est en hausse de près de 500 % par rapport à l’année précédente. Implication dans le Station spatiale internationale est toujours une priorité de la nouvelle administration; La demande de budget de 1,3 million de dollars de Biden équivaut à peu près à l’allocation de 2021.

