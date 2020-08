La NASA finance cinq études de «mission conceptuelle» sur le Soleil; deux seront choisis pour mener à bien leurs missions

Tendance FP31 août 2020 17:38:15 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a décidé de financer cinq propositions d’études conceptuelles de missions visant à comprendre divers aspects et l’environnement du Soleil. L’agence a réduit les propositions à cinq en fonction de leur potentiel à élargir notre compréhension actuelle de l’univers, à aider à protéger les astronautes dans les futures missions et à planifier les missions futures avec plus de précision, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les cinq propositions présélectionnées sont des propositions d’explorateur de classe moyenne qui recevoir 1,25 million de dollars de la NASA pour mener une étude de concept de mission de neuf mois, a indiqué l’agence. A l’issue de cette période d’essai, la NASA choisira au maximum deux propositions pour mener à bien ses missions via la NASA.

«Chaque mission potentielle a une opportunité de lancement et un calendrier distincts», l’article m’a dit.

Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washington, a déclaré qu’ils recherchaient constamment des missions utilisant des «technologies de pointe» et de nouvelles approches pour repousser les limites de la science.

Il a mentionné que chacune des propositions offre la possibilité d’étudier quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant ou de «fournir des aperçus sans précédent» dans des domaines de recherche importants.

Les propositions ont été sélectionnées sur la base de leur potentiel de «valeur scientifique» et de «faisabilité des plans de développement». La NASA a déclaré que le coût de la mission qui sera finalement choisie sera plafonné à 250 millions de dollars. Il sera financé par le Programme des explorateurs héliophysiques, une aile de la NASA qui vise à fournir «des opportunités de vols fréquents pour des recherches scientifiques de classe mondiale» dans le domaine de l’héliophysique et de l’astrophysique.

Nicky Fox, directeur de la division héliophysique de la direction des missions scientifiques de la NASA, a déclaré qu’ils choisissaient soigneusement des missions pour fournir des capteurs dans tout le système solaire qui offrent des perspectives pour comprendre l’espace que la technologie humaine et les humains eux-mêmes traversent.

SlashGear signalé que si un sujet se concentre sur la météorologie spatiale, un autre traite de la couronne solaire. D’autres propositions concernent les pôles solaires, les aurores et le vent spatial.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂