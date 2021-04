La NASA et SpaceX sont prêts à lancer les astronautes Crew-2 vers la station spatiale le jour de la Terre

SpaceX et la NASA sont officiellement «partis» pour procéder au lancement de quatre astronautes vers la Station spatiale internationale la semaine prochaine, avec l’achèvement d’un examen critique de l’état de préparation des vols jeudi 15 avril.

La mission Crew-2 devrait décoller jeudi prochain (22 avril), qui se trouve également être le Jour de la Terre. Une fusée SpaceX Falcon 9 et un vaisseau spatial Crew Dragon seront lancés à partir de l’historique Pad 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Ce sera le deuxième vol de ce Crew Dragon particulier; la même capsule, nommée «Endeavour», a transporté les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley vers et depuis la station spatiale l’année dernière pour le vol d’essai Demo-2.

À l’intérieur du Crew Dragon, il y aura quatre membres d’équipage de l’Expédition 65, qui passeront environ six mois dans l’espace: les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet.

« La revue de l’état de préparation des vols a été très réussie; nous n’avons eu qu’une seule exception », a déclaré jeudi Kathy Lueders, responsable des vols spatiaux habités à la NASA. « Il doit être éclairci dans les prochains jours car il doit être résolu avant l’incendie statique [test], « qui est actuellement prévue pour samedi (17 avril), a-t-elle ajouté. (Les incendies statiques, dans lesquels les moteurs de fusée sont allumés alors que le véhicule reste ancré au sol, sont une vérification courante avant le vol.)

Bill Gerstenmaier, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols chez SpaceX (et ancien chef des vols spatiaux humains de la NASA), a déclaré lors de la même conférence de presse que les équipes « avaient découvert qu’il y avait une erreur de chargement potentielle, où nous pourrions en fait charger un peu d’oxygène supplémentaire dans notre [Falcon 9] « Les fusées Falcon 9 de SpaceX utilisent de l’oxygène liquide et du kérosène de qualité fusée comme propulseur.

Gerstenmaier a ajouté que d’autres missions Falcon 9 volaient dans cette même configuration, mais SpaceX n’a ​​découvert que récemment le problème en testant la fusée au sol au Texas. La société a détecté des niveaux d’oxygène liquide légèrement plus élevés que prévu, mais elle n’a pas encore déterminé la cause de cet écart.

«Nous avons examiné cela avec l’équipe de la NASA aujourd’hui, mais nous n’avons pas eu assez de temps pour vraiment passer en revue toutes les données et examiner toutes les conséquences de ce que cela pourrait signifier», a-t-il déclaré. «Nous allons faire un pas supplémentaire» pour examiner le problème et déterminer s’il pourrait présenter un risque pour les astronautes (ou pour d’autres futurs lancements de Falcon 9).

L’examen de l’état de préparation des vols SpaceX Crew-2 de la NASA a lieu au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, le 15 avril 2021. (Crédit d’image: Kim Shiflett / NASA)

Si le problème d’oxygène liquide est résolu et que tout se passe comme prévu, Crew-2 décollera à 6 h 11 HAE (10 h 11 GMT) le 22 avril et accostera avec la Station spatiale internationale un peu plus de 23 heures plus tard, à 5 h: 30 h HAE (9 h 30 GMT) le 23 avril. Un examen final de l’état de préparation au lancement est prévu pour le 20 avril.

Une fenêtre de lancement de secours est disponible le 23 avril. Après cela, Crew-2 pourrait être lancé le 26 avril ou le 27 avril, a ajouté Steve Stich, responsable du programme commercial de la NASA à la conférence de presse.

