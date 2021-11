La NASA et SpaceX repoussent le lancement de quatre astronautes vers l’ISS, pour la deuxième fois, en raison de problèmes médicaux

in

02 novembre 2021 16:32:21 IST

La NASA et SpaceX ont retardé lundi pour la deuxième fois une mission d’envoi de quatre astronautes vers la Station spatiale internationale en raison d’un « problème médical mineur » avec un membre d’équipage.

« Le problème n’est pas une urgence médicale et n’est pas lié au COVID-19 », a déclaré la NASA dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Les membres de « Crew-3 » – les astronautes américains Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, ainsi que l’astronaute allemand Matthias Maurer – resteront en quarantaine au Kennedy Space Center jusqu’à leur lancement, selon le communiqué.

L’équipage devait initialement décoller à bord d’un vaisseau spatial Crew Dragon nommé « Endurance » fixé au sommet d’une fusée Falcon 9 depuis le Kennedy Space Center en Floride le dimanche 31 octobre.

Mais la veille, le vol avait été reporté à mercredi pour éviter « un gros système orageux ».

Le lancement est désormais prévu le samedi 6 novembre à 23h36 heure locale (03h36 GMT dimanche), depuis Cap Canaveral en Floride.

La NASA n’a pas précisé quel astronaute était concerné par le problème médical.

Crew-3 fait partie du partenariat de plusieurs milliards de dollars de la NASA avec SpaceX qu’elle a signé après la fin du programme de la navette spatiale en 2011 et vise à restaurer la capacité des États-Unis à effectuer des vols spatiaux habités.

L’équipe remplacera quatre astronautes de Crew-2, dont le Français Thomas Pesquet, qui sont à bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis avril.

Crew-3 passera six mois sur l’avant-poste orbital et mènera des recherches pour aider à éclairer l’exploration future de l’espace lointain et profiter à la vie sur Terre.

Les faits saillants scientifiques de la mission comprennent une expérience pour faire pousser des plantes dans l’espace sans sol ni autre milieu de croissance, et une autre pour construire des fibres optiques en microgravité, qui, selon des recherches antérieures, seront de qualité supérieure à celles fabriquées sur Terre.

Les astronautes de Crew-3 effectueront également des sorties dans l’espace pour terminer la mise à niveau des panneaux solaires de la station et seront présents pour deux missions touristiques, dont des visiteurs japonais à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz à la fin de l’année et l’équipage de Space-X Axiom, ensemble pour un lancement en février 2022.

Crew-2 devait initialement revenir sur Terre début novembre, mais la NASA a déclaré lundi qu’elle « continuerait à évaluer » les dates possibles de leur retour.

« Les équipes de mission examinent les options, y compris les transferts directs et indirects pour la prochaine rotation de l’équipage », a déclaré la NASA.

