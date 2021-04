La NASA et SpaceX déclarent que la mission d’astronaute Crew-2 est lancée jeudi

CAP CANAVERAL, Floride – La NASA a donné à SpaceX le feu vert officiel pour le lancement de sa prochaine mission d’équipage vers la Station spatiale internationale.

Cette mission, appelée Crew-2, décollera sur une fusée SpaceX Falcon 9 à 6 h 11 HNE (10 h 11 GMT) jeudi matin (22 avril) depuis l’historique Pad 39A de la NASA et le centre spatial Kennedy en Floride. Ce sera le deuxième vol de ce Crew Dragon particulier. La capsule, nommée «Endeavour», a d’abord transporté les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley vers et depuis la station spatiale l’année dernière pour le vol d’essai Demo-2.

Ce sera également le deuxième vol du propulseur de la première étape, qui a précédemment transporté les astronautes Crew-1 vers la station spatiale le 18 novembre 2020. Attachés à l’intérieur du Dragon, quatre membres d’équipage vétérans: les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, L’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet et l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Akihiko Hoshide.

Vidéo: Voir la fusée SpaceX Crew-2 sur le pad dans une superbe vidéo de drone

En rapport: La mission Crew-2 de SpaceX vers la Station spatiale internationale en photos

De gauche à droite, l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet, l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur se préparent à quitter le bâtiment des opérations et de contrôle de Neil A. Armstrong pour le complexe de lancement 39A lors d’une répétition générale avant la mission Crew-2 lancement, le 18 avril 2021, au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. (Crédit d’image: Aubrey Gemignani / NASA)

Crew Dragon de SpaceX marque le troisième véhicule spatial différent pour Hoshide et Kimbrough, alors que le duo a suivi les traces de l’astronaute Crew-1 Soichi Noguchi de JAXA. (Noguchi est devenu le premier astronaute à voler dans trois vaisseaux spatiaux différents – la navette spatiale, le Soyouz et maintenant le Crew Dragon – lors de son lancement en novembre 2020.)

La semaine dernière, la NASA et SpaceX se sont réunis pour un examen de l’état de préparation des vols afin de passer au-dessus du vaisseau spatial et du lanceur pour s’assurer que les deux étaient certifiés et prêts à voler plus tard cette semaine. Les équipes ont parcouru leurs listes de contrôle et n’ont laissé qu’un seul problème mineur à résoudre avant le décollage.

L’un de ces problèmes concernait la quantité d’oxygène liquide chargée sur le lanceur. Falcon 9 s’appuie sur deux composants pour alimenter ses voyages dans l’espace: le kérosène liquide de qualité fusée et l’oxygène liquide.

Une fusée Falcon 9 et un vaisseau spatial Crew Dragon sont préparés pour le lancement de la mission Crew-2, sur la rampe de lancement 39A au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, le 19 avril 2021. (Crédit image: Stéphane Corvaja / ESA)

Selon Bill Gerstenmaier, actuel vice-président de la construction et de la fiabilité des vols chez SpaceX (et ancien responsable des vols spatiaux humains à la NASA), a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi 15 avril que les équipes avaient détecté une petite différence dans la quantité d’oxygène liquide. chargé dans le lanceur par rapport à la quantité attendue par SpaceX.

Mardi 20 avril, Benji Reed, directeur principal des vols spatiaux humains chez SpaceX, a déclaré que le problème de l’oxygène liquide avait été résolu et que Falcon et Dragon avaient passé deux gros tests au cours du week-end: un test d’incendie statique et une répétition générale avec le équipage. Les deux exercices ont été exécutés sans faute et la mission a reçu le feu vert pour procéder au décollage tôt le matin de jeudi.

« C’est une période très excitante et nous attendons avec impatience une mission réussie », a déclaré Reed lors d’une conférence de presse préalable au lancement, mardi 20 avril.

Oeil sur le ciel



Les prévisionnistes de l’escadron météorologique de la 45e Escadre spatiale réclament une chance favorable de 80% de décollage dans les heures précédant l’aube jeudi. Les vents de décollage sont la seule source de préoccupation sur le site de lancement. Il a été très pluvieux ici sur la côte spatiale dans les jours qui ont précédé le lancement, mais heureusement, un système de haute pression entrera en place mercredi, et cela devrait dissiper les tempêtes, a déclaré le responsable météorologique Brian Cisek lors de la conférence de presse de mardi.

L’équipe de la 45e Escadre spatiale surveille un ensemble de 10 contraintes météorologiques le jour du lancement, ainsi que toutes les contraintes supplémentaires fixées par le fournisseur de lancement spécifique. Celles-ci incluent les règles de champ électrique, les règles de nuages ​​épais et le potentiel de cumulus, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais SpaceX a également son propre ensemble de contraintes qui traitent de la quantité de précipitations que la fusée peut traverser et de choses comme les vents de niveau supérieur.

Mais ce n’est pas tout. SpaceX doit également surveiller les conditions océaniques dans la zone d’atterrissage pour s’assurer que le booster peut atterrir en toute sécurité sur le drone. Si cela n’était pas assez complexe, car il y a des astronautes à bord de ce Dragon, la NASA a ses propres conditions qui prennent en compte la météo à divers points d’arrêt tout au long de la montée en orbite de Dragon.

En photos: l’incroyable lancement du test d’abandon en vol de Crew Dragon de SpaceX

Une fusée SpaceX Falcon 9 et un vaisseau spatial Crew Dragon sont vus au coucher du soleil sur la rampe de lancement du complexe de lancement 39A alors que les préparatifs se poursuivent pour la mission Crew-2, le 19 avril 2021, au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. (Crédit d’image: Joel Kowsky / NASA)

Crew Dragon est équipé d’un système d’évacuation de lancement qui poussera le vaisseau spatial en sécurité dans le cas improbable où quelque chose ne va vraiment pas avec la fusée alors qu’elle grimpe vers l’espace. Tous ces facteurs réunis constituent les contraintes météorologiques de lancement pour cette mission et d’autres missions d’équipage commercial.

Si tout se passe comme prévu et que la météo continue de paraître bonne, alors nous pouvons rechercher un décollage avant l’aube jeudi matin. Cisek dit qu’il y a une opportunité de sauvegarde vendredi matin et que la météo semble tout aussi prometteuse.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.