La NASA et l’USGS lanceront le satellite Landsat 9 le 27 septembre : voici comment vous pouvez le regarder en ligne

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) est prête à fournir une couverture complète des prochaines activités de pré-lancement et de lancement du satellite Landsat 9. Le dernier satellite de la série Landsat, Landsat 9 rejoindra Landsat 8 (satellite frère) pour collecter des images tous les huit jours à travers la planète.

Le satellite Landsat 9 est une mission conjointe de l’US Geological Survey (USGS) et de la NASA qui poursuivra l’héritage de la surveillance et de l’inspection des régions côtières et terrestres de la Terre. Tout ce processus a commencé avec le premier satellite Landsat en 1972.

Selon un récent communiqué de presse de la NASA, le lancement du Landsat 9 est prévu à 14 h 11 HAE (11 h 11 HAP) le lundi 27 septembre. Le lancement aura lieu depuis le complexe de lancement spatial 3 de la base de la force spatiale de Vandenberg en Californie sur une fusée Atlas V 401 de la United Launch Alliance (ULA).

Couverture du lancement en direct commencera également à 23 h 00 IST (13 h 30 HAE ou 10 h 30 HAP), sur la NASA Television, l’application et le site Web de l’agence. Le pré-lancement et les briefings scientifiques débuteront le 24 septembre.

De plus, les données soigneusement consultées du Landsat joueront un rôle essentiel dans l’examen du bien-être de la terre et également dans l’aide aux organisations ou aux personnes impliquées dans la gestion des ressources telles que les forêts, les cultures et l’eau d’irrigation. De plus, les photos prises depuis Landsat 9 s’ajouteront aux 50 ans de données gratuites et accessibles au public de la mission.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus en cours, la participation des médias à cet événement aux conférences de presse se fera à distance. De plus, un pont téléphonique sera fourni pour chaque briefing afin que tous puissent participer au programme.

Pour les non avertis, le satellite d’imagerie de Landsat permet chercheurs et experts pour faire correspondre ou mélanger les images des activités humaines sur notre planète natale au fil des décennies.

