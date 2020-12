La NASA et Boeing ciblent mars 2021 pour le prochain vol d’essai de Starliner

Boeing CST-100 Starliner capsule sera lancée vers la Station spatiale internationale (ISS) en mars 2021, si tout se passe comme prévu.

Boeing et la NASA ont annoncé mercredi 9 décembre qu’ils visaient le 29 mars pour l’Orbital Flight Test 2 (OFT-2) non équipé, la deuxième tentative de Starliner pour rencontrer le laboratoire en orbite. Lors du premier essai, en décembre 2019, Starliner a subi un problème avec son système de chronométrage embarqué, s’est échoué sur la mauvaise orbite et est redescendu sur Terre. sans atteindre le rendez-vous prévu .

Une enquête post-vol de l’OFT-1 a révélé plusieurs problèmes avec le logiciel de la capsule . Mais l’équipe Starliner a travaillé sur ces problèmes et qualifie maintenant officiellement le logiciel de vol avant l’OFT-2.

« La NASA et Boeing travaillent énormément sur tous les aspects de leur logiciel de vol, exécutant de nombreux cas via l’environnement de simulation haute fidélité de Boeing qui inclut l’avionique Starliner », Steve Stich, responsable du programme commercial de la NASA, dit dans un communiqué mercredi.

En septembre 2014, le programme Commercial Crew a attribué à Boeing un contrat de 4,2 milliards de dollars pour terminer le développement de Starliner et effectuer au moins six missions avec équipage à destination et en provenance de la station spatiale pour la NASA.

Si l’OFT-2 réussit, un vol d’essai avec équipage vers le laboratoire en orbite suivra, potentiellement à l’été 2021. Starliner serait alors libre de commencer à effectuer des missions opérationnelles avec équipage.

SpaceX a également conclu un contrat d’équipage commercial avec la NASA en septembre 2014, d’une valeur de 2,6 milliards de dollars dans son cas. La société d’Elon Musk a lancé sa première mission opérationnelle d’astronautes le mois dernier, envoyant les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins et Shannon Walker et le japonais Soichi Noguchi vers l’ISS à bord d’une capsule Crew Dragon.

Cette mission SpaceX, connue sous le nom de Équipage-1 , a marqué la troisième visite à l’ISS pour un Crew Dragon. SpaceX a effectué un vol d’essai sans équipage vers l’avant-poste en orbite en mars 2019 et une mission de démonstration de deux mois avec équipage, appelée Demo-2, l’été dernier.

La date cible nouvellement annoncée pour l’OFT-2 est conforme aux déclarations récentes de Stich, qui a identifié le premier trimestre 2021 comme la première opportunité de décollage possible.