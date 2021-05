La NASA et Axiom signent un accord pour la première mission privée d’astronaute vers la station spatiale

La NASA et la société Axiom Space, basée au Texas, se sont entendues sur les conditions de la première mission d’astronaute privé au Station spatiale internationale , qui sera lancé dès janvier 2022.

L’accord, qui a été annoncé lundi 10 mai, ne comprend qu’une partie des échanges assortis nécessaires pour faire d’un vol comme celui-ci une réalité, mais il se traduira par un paiement net de la NASA à Axiom de 1,69 million de dollars. L’accord permettra à Axiom d’envoyer un astronaute à la retraite de la NASA et trois passagers au laboratoire en orbite à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon pour un voyage d’environ une semaine dans la première mission de la station spatiale avec équipage pour des intérêts exclusivement privés.

«C’est vraiment une renaissance des vols spatiaux humains américains, je pense que c’est le mot parfait pour ce que nous vivons», a déclaré Phil McAlister, directeur du développement des vols spatiaux commerciaux à la NASA, lors d’une conférence de presse tenue lundi. « L’histoire peut sembler incrémentale lorsque vous y êtes, mais j’ai vraiment l’impression que nous y sommes cette année. C’est un véritable point d’inflexion, je pense, avec les vols spatiaux habités. »

La mission, baptisée Ax-1, marque une nouvelle étape dans les efforts continus de la NASA pour la transition des activités orbitales terrestres basses vers des entités commerciales: d’abord en embauchant des entreprises pour acheminer les fournitures vers la station spatiale, puis en embauchant SpaceX et Boeing pour construire les véhicules d’équipage qui viennent juste d’entrer en service, et maintenant en ouvrant la station elle-même aux entreprises.

Jusqu’à présent, la poignée d’astronautes non professionnels qui ont visité la station spatiale l’ont fait dans le cadre de missions qui étaient par ailleurs axées sur les priorités gouvernementales standard en orbite. Sur l’Axe-1, les passagers poursuivront des projets de recherche et de sensibilisation indépendants du travail de la NASA pendant leur séjour en orbite.

« Nous sommes ravis de voir que davantage de personnes ont accès aux vols spatiaux grâce à cette première mission privée d’astronautes vers la station spatiale », Kathy Lueders, administratrice associée pour l’exploration humaine et les opérations à la NASA, dit dans un communiqué . « L’un de nos objectifs originaux avec le programme d’équipage commercial, et encore une fois avec notre programme de développement commercial en orbite terrestre basse, est que nos fournisseurs aient des clients autres que la NASA pour développer une économie commerciale en orbite terrestre basse. »

Le chemin du lancement

L’Axe-1 devrait décoller de la Floride Centre spatial Kennedy dès janvier 2022 pour un vol d’environ 10 jours au total, dont environ huit seront consacrés à la station spatiale. La mission est le premier vol en équipage dans les efforts de la NASA pour promouvoir le développement commercial de l’orbite terrestre basse. L’agence souhaite que les entreprises reprennent cette région des vols spatiaux habités afin de pouvoir concentrer leur temps et leur argent sur des destinations plus éloignées comme la lune et Mars.

L’astronaute à la retraite de la NASA Michael López-Alegría, vétéran de quatre vols spatiaux et vice-président d’Axiom Space, dirigera la mission, marquant son premier lancement en plus d’une décennie. Trois passagers payants se joindra à lui: Larry Connor, un entrepreneur immobilier américain qui servira de pilote sur la mission; Mark Pathy, un investisseur et philanthrope canadien; et Eytan Stibbe, un homme d’affaires et pilote de chasse israélien.

Le montant que chaque passager a payé pour l’expérience n’est pas de notoriété publique. « Nous ne parlons généralement pas des paiements spécifiques effectués par nos clients », a déclaré Michael Suffredini, PDG d’Axiom, lors de la conférence de presse. « Il a été largement rapporté comme des nombres de dizaines de millions, ce que je ne contesterais pas, mais nous ne parlons généralement pas de prix spécifiques. »

Le quatuor sera le premier équipage entièrement privé à visiter la Station spatiale internationale; précédent spaceflyers privés ont volé en tant qu’individu unique accompagné d’astronautes du gouvernement menant une mission de routine. Axiom a choisi pour chaque vol prévu qu’il soit dirigé par un astronaute à la retraite afin d’augmenter le confort avec l’arrangement, a déclaré Suffredini.

« L’équipage de l’Axe-1 a du pain sur la planche », a déclaré López-Alegría lors de la conférence de presse. « Nous reconnaissons la responsabilité de fixer la barre pour les futures missions privées et nous relevons ce défi. Eytan, Larry et Mark sont des personnes très sérieuses qui se consacrent à être les meilleurs possible dans le moule d’un astronaute de la NASA. Ils ne le sont pas. intéressé à être des touristes. «

Axiom ne sait pas encore sur quel véhicule SpaceX sa mission sera lancée, a déclaré Suffredini. « Cela dépend vraiment du moment où les missions se déroulent, il est donc possible que nous puissions être sur le véhicule Crew-2, mais cela dépend vraiment de la façon dont les choses se sont déroulées à l’avenir. » (Cette capsule, surnommée Effort , est actuellement amarré à la station spatiale lors de sa deuxième visite en équipage.)

Suffredini a noté que les préparatifs d’Axiom sont sur la bonne voie et que le plan de pré-lancement comprend un rembourrage en cas de retard en cours de route.

López-Alegría a déclaré que lui et le reste de l’équipage commenceraient les activités de formation plus tard ce mois-ci. En juillet, l’équipage complet se rendra dans les contreforts de l’Alaska pour créer des liens d’équipe, a-t-il ajouté, puis lui et Connor organiseront une semaine de formation avec SpaceX concernant le Dragon d’équipage véhicule spécifiquement. L’équipage se concentrera sur l’entraînement à plein temps à partir d’octobre, a-t-il ajouté, à la fois pour la Station spatiale internationale et pour le Crew Dragon.

Un vol au rabais

La mission nécessite qu’Axiom obtienne un arrangement compliqué d’accords avec des partenaires tels que SpaceX, Johnson Space Center, Kennedy Space Center, etc. L’accord récemment annoncé avec la NASA n’est qu’une pièce de ce puzzle.

L’accord couvre des éléments tels que la nourriture et l’eau pour les membres d’équipage, le temps des astronautes professionnels pour préparer la station spatiale pour la visite du véhicule et d’autres coûts associés à la visite de la station spatiale, ont déclaré des représentants de la NASA et d’Axiom lors de la conférence de presse. Le texte intégral de l’accord n’a pas été rendu public.

Les coûts intégrés à l’accord ont été déterminés en 2019, lorsque La NASA a d’abord annoncé il serait disposé à accueillir jusqu’à deux vols privés d’astronautes vers la station spatiale par an, chacun pour une durée maximale de 30 jours. À l’époque, les responsables de la NASA estimaient qu’une visite pouvait coûter environ 35 000 dollars par nuit.

Entre ce système de tarification, l’accord ne représentant pas une comptabilité complète des coûts de mission et la NASA payant à Axiom la capacité de rangement sur le vol retour vers Terre pour les charges utiles scientifiques qui doivent rester froides, le nouvel accord entraînera le paiement par la NASA à Axiom d’un solde de 1,69 million de dollars.

Cependant, Ax-1 sera la seule mission à voler à des tarifs aussi avantageux. Fin avril, la NASA a mis à jour ses tarifs pour les visites de stations spatiales, SpaceNews a rapporté plus tôt ce mois-ci. Selon les calculs de la publication, l’augmentation des coûts est dramatique.

« Selon l’ancienne politique, le maintien de la vie et les fournitures d’équipage pour une mission hypothétique de quatre personnes et d’une semaine dans l’ISS coûteraient 945 000 dollars, un chiffre qui n’inclut ni le rangement, ni les données, ni l’alimentation ». SpaceNews a écrit . « Selon la nouvelle politique, les frais de cargaison, de nourriture et de fournitures pour la même mission s’élèveraient à plus de 2,5 millions de dollars au bas des fourchettes de coûts cités, plus 10 millions de dollars de frais par mission. »

Ce changement de prix est dû au fait qu’Axiom et d’autres sociétés similaires souhaitent plus de visites à la station spatiale que la NASA ne peut en supporter, selon des responsables de la NASA.

« Nous constatons un grand intérêt pour les missions d’astronautes privés », a déclaré Angela Hart, responsable du développement commercial de l’orbite terrestre basse au Johnson Space Center de la NASA à Houston, lors de la conférence de presse.

« À ce stade, la demande dépasse ce que nous pensons réellement que les opportunités sur la station seront », a-t-elle déclaré, précisant que le manque d’équilibre entre l’offre et la demande était la raison pour laquelle l’agence a mis à jour sa procédure de visite des missions commerciales, afin de clarifier ce temps passé sur la station spatiale « est une ressource tellement limitée ».

Quelle est la prochaine étape pour Axiom

Vraisemblablement, les opportunités de missions d’astronautes privées seront réparties entre plusieurs entreprises. « Nous ne sommes pas les seuls pois dans la cosse », a déclaré Suffredini.

Cependant, Axiom a trois autres missions en planification, a noté Suffredini, et a pour objectif un programme de vol ambitieux. « Nous aimerions voler à une cadence [of] environ deux fois par an; cela revient probablement à une fois tous les sept mois environ », a-t-il déclaré, tout en soulignant que le calendrier d’Axiom dépendra de ceux de SpaceX, de Boeing et de la station spatiale elle-même.

Axiom a récemment fait la une des journaux pour avoir négocié un siège de dernière minute pour la NASA à bord du Capsule russe Soyouz lancé en avril. L’astronaute de la NASA Mark Vande Hei occupait ce siège, rejoignant les cosmonautes russes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik; le trio est maintenant un mois après le début de son séjour en orbite. En échange, la NASA fera voler un astronaute de la sélection d’Axiom sur un véhicule utilitaire américain en 2023.

Axiom a également conclu un accord avec la NASA pour envoyer un module commercial habitable pour accoster avec la Station spatiale internationale. La société prévoit de séparer ultérieurement ce module, qui deviendra la base d’une station spatiale indépendante entièrement exploitée par Axiom.

