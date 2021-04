La NASA estime que la pandémie de COVID-19 coûtera à l’agence 3 milliards de dollars, plus les retards

Plus d’un an après le début d’une pandémie qui a tué près de 3 millions de personnes dans le monde, la NASA estime que COVID-19[feminine coûtera peut-être jusqu’à 3 milliards de dollars à l’agence.

Dans un rapport du bureau de l’inspecteur général de la NASA publié le 31 mars, le personnel de l’agence a compilé l’impact de la pandémie sur des dizaines de projets, allant du développement d’aéronefs aux missions de stations spatiales en passant par le nouveau vaisseau spatial scientifique planétaire. le Télescope spatial James Webb , les Télescope spatial romain Nancy Grace et le Système de lancement spatial les roquettes ont été particulièrement touchées, note le rapport; Europa Clipper, la capsule de l’équipage Orion et la mission Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) reçoivent également une mention spéciale.

« Une estimation générale du coût de ces retards et défis à travers la NASA est estimée à près de 3 milliards de dollars. Cependant, la NASA ne sera pas en mesure de quantifier l’impact complet de la pandémie sur ses programmes et projets avant le COVID-19. l’urgence s’est calmée, » le rapport lit . « Outre l’impact sur les coûts, les dates de lancement de plusieurs missions de la NASA ont été retardées de 1 à 10 mois. »

En rapport: Pandémie de coronavirus: couverture complète de l’industrie spatiale

Le rapport comprend des analyses individuelles pour 18 projets d’agences différentes, explorant les impacts spécifiques du COVID-19 et mettant en évidence les problèmes de budget et de calendrier causés par la pandémie et les mesures de santé publique qui ont été mises en œuvre pour ralentir sa propagation. Parmi ceux-ci, 12 sont classés comme «significativement» touchés.

Certains de ces défis sont survenus dans des projets qui ont longtemps été aux prises avec des délais. La pandémie a forcé la NASA à retarder le lancement de son télescope spatial James Webb encore une fois, repoussant la date de lancement cible de mars 2021 au 31 octobre. Mais Webb est loin d’être le seul à faire face à des retards.

Le lancement du prochain grand télescope spatial de l’agence, le Télescope spatial romain Nancy Grace , sera également retardée d’environ six mois, de décembre 2025 à juin 2026, en raison de « l’inefficacité, des livraisons tardives des entrepreneurs et de la livraison tardive des équipements fournis par le gouvernement », note le rapport.

Les fermetures d’installations ont contrecarré le démonstrateur de vol à faible flèche de l’agence, un projet développant un avion appelé le X-59 qui vole plus vite que la vitesse du son mais ne produit pas de boom sonore. La NASA estime que le premier vol du X-59 sera retardé de quatre mois, bien qu’elle ne précise pas de nouvelle date de lancement cible.

Les retards de lancement sont stupéfiants.

Le radar à synthèse d’ouverture NASA-ISRO (NISAR), une collaboration d’observation de la Terre avec l’Organisation indienne de recherche spatiale, sera lancé environ sept mois plus tard que prévu, en janvier 2023 au lieu de juin 2022. Le lancement de RYTHME , un deuxième satellite d’observation de la Terre, sera retardé d’environ neuf mois, jusqu’en décembre 2023 à partir de mars 2023. Le spectro-photomètre pour l’histoire de l’univers, l’époque de la réionisation et l’explorateur des glaces ( SPHEREx ) sera lancé environ 10 mois plus tard que prévu, en juin 2024 au lieu de septembre 2023.

Et l’agence devra probablement faire face à encore plus de retards et de coûts de lancement, souligne le rapport. « En raison des incertitudes persistantes autour de la pandémie de COVID-19, la NASA continuera probablement à subir des impacts sur ses principaux programmes et projets. »

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.