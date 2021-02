La NASA est sur le point d’envoyer la Saint-Valentin ultime sur Mars avec l’atterrissage du rover Perseverance

La NASA a une livraison très spéciale pour la Saint-Valentin en route vers la planète rouge – une livraison qui pourrait nous livrer des cadeaux en personne, dans quelques années.

Environ une fois par décennie, l’agence envoie une mission d’atterrissage sur Mars pour en savoir plus sur notre voisin potentiellement habitable. Son dernier effort est le puissant rover Perseverance, prêt pour l’atterrissage le jeudi 18 février (Bonus Valentine pour vous: vous pouvez regarder l’atterrissage en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV, et participer à un événement social virtuel de la NASA ainsi que.)

La persévérance a un rôle unique de chaque mission martienne avant elle. Ce rover sur Mars emballera des cadeaux pour les renvoyer sur Terre – ce serait des échantillons de roches en cache montrant des signes prometteurs d’habitabilité sur Mars. Une fois que la NASA et l’Agence spatiale européenne seront prêtes, les deux agences prévoient de nous rendre les précieux cadeaux rocheux du rover dans environ une décennie, dans le cadre d’une plus grande mission de retour d’échantillons sur Mars.

Cependant, des messages longue distance nous reviendront de la surface dès que l’audacieux atterrissage de type «sept minutes de terreur» sera terminé. Si tout se passe comme prévu, Perseverance commencera à déployer rapidement ses instruments pour scanner l’environnement avec des caméras haute définition, des lasers, des microphones et du matériel scientifique, et il diffusera ce qu’il trouve sur Terre. Des preuves de l’activité de l’eau et des molécules organiques sur le site d’atterrissage, dans le cratère de Jezero, pourraient être dans les boîtes de réception des scientifiques dans quelques semaines ou mois de plus.

Un cadeau bonus de la mission de Perseverance sera l’hélicoptère Ingenuity, un petit véhicule d’essai qui nous montrera si le vol est possible sur Mars étant donné notre compréhension actuelle de sa faible atmosphère. L’ingéniosité pourrait nous montrer la voie des futurs drones pour repérer les missions d’atterrissage et aider les robots et les humains en patrouillant dans des environnements difficiles à escalader.

L’atterrissage de Perseverance fait suite à l’atterrissage du grand rover Curiosity de la NASA en 2012 – ce rover est toujours en marche tout en recueillant de nouvelles preuves de substances organiques et de molécules sur le mont Sharp – et des deux rovers d’exploration de Mars (Opportunity et Spirit) qui ont survécu à leurs garanties de 90 jours. pendant de nombreuses années après avoir atterri sur Mars en 2004.

Heureusement, les plus petits atterrissages de missions sur Mars sont assez fréquents, et d’autres engins spatiaux sont apparus en toute sécurité à la surface entre les grandes missions; le dernier succès a été l’atterrisseur InSight Mars toujours actif en 2018. Nous ne pouvons pas non plus oublier que l’entrée de Perseverance intervient quelques jours après l’arrivée en toute sécurité de deux autres pays sur Mars: l’orbiteur Emirati Hope et le trio atterrisseur-orbiter-rover chinois qui fait la mission Tianwen-1.

Vous pouvez célébrer la mission spéciale Persévérance de la Saint-Valentin en toute sécurité et à distance sociale dans différentes villes des États-Unis, qui éclaireront leurs bâtiments en rouge pour célébrer l’atterrissage de la planète rouge, selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

L’Empire State Building à New York prévoit d’allumer la tour en rouge entre le coucher du soleil le mardi 16 février et 2 heures du matin HNE le lendemain matin (mercredi 17 février).

Les pylônes d’entrée de l’aéroport international de Los Angeles deviendront rouges du coucher du soleil mercredi (17 février) au lever du soleil vendredi (19 février). JPL, où les opérations de rover sont centrées, est situé à proximité de Pasadena.

Les résidents du centre-ville de Chicago devraient voir le planétarium Adler s’illuminer, ainsi que d’autres bâtiments du centre-ville. (Aucun timing exact n’était disponible dans la version de JPL.)

La NASA a ajouté que les villes du pays et du monde entier devraient se sentir libres d’allumer leur propre ville en rouge si elles le souhaitent.

Vous pouvez découvrir comment rejoindre virtuellement l’atterrissage du rover Perseverance Mars en vous inscrivant à l’événement sur les réseaux sociaux de la NASA ici. La NASA propose également une «expérience d’invité virtuelle» à laquelle le public peut également participer.

Visitez 45secondes.fr jeudi pour une couverture complète de l’atterrissage du rover Perseverance Mars sur la planète rouge.

Visitez 45secondes.fr jeudi pour une couverture complète de l'atterrissage du rover Perseverance Mars sur la planète rouge.