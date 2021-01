La NASA est enfin prête à tester les moteurs de son mégarocket SLS

La NASA est enfin prête à allumer les moteurs pour son Système de lancement spatial (SLS) megarocket.

L’agence spatiale prévoit de tester le feu des quatre moteurs principaux de son premier propulseur de transport lourd SLS samedi 16 janvier au Stennis Space Center dans le Mississippi. C’est un test critique pour la NASA et la dernière étape de la série de tests « Green Run » de l’agence pour s’assurer que la fusée SLS est prête pour son premier lancement, Artemis 1, qui enverra un vaisseau spatial Orion non équipé autour de la lune plus tard cette année.

La SLS est la fusée incontournable de la NASA pour envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2024 dans le cadre de son programme Artemis. Artemis 1 est la première de ce qui devrait être une série de missions menant à Artemis 3, le premier atterrissage lunaire en équipage de la NASA depuis l’ère Apollo.

Dans le prochain test de moteur à feu chaud, les ingénieurs chargeront le booster de noyau SLS construit par Boeing avec plus de 700000 gallons de cryogénie (c’est vraiment froid) dans les réservoirs de carburant de la fusée et allumer les quatre moteurs RS-25 à la fois. Les moteurs se déclenchent pendant 485 secondes (un peu plus de 8 minutes) et génèrent une énorme puissance de 1,6 million de livres tout au long du test.

« Ce test démontrera que cette scène centrale nouvellement conçue et développée est prête à être lancée », a déclaré la régie de SLS Julie Bassler aujourd’hui (12 janvier) lors d’une conférence de presse. « Les tests fournissent une opportunité d’apprendre et de s’assurer que la fusée est prête à faire voler des astronautes vers la Lune. »

Avant le test de tir chaud, le mégarocket a subi deux «répétitions générales humides», au cours desquelles les ingénieurs ont chargé, contrôlé et drainé le propulseur dans les réservoirs de la fusée. Et, alors que l’étage central de la fusée « fonctionnait bien », lors de l’un de ces essais le 20 décembre, le test s’est terminé tôt sans explication, ce qui a retardé cet essai au feu chaud, selon un communiqué de la NASA. Une tentative de ravitaillement antérieure en décembre a été bloquée en raison de problèmes de température. La campagne de test a également été retardée en raison d’un certain nombre de tempêtes tropicales et d’ouragans et de précautions pour réduire la propagation du COVID-19 au milieu de la pandémie.

« Nous avons beaucoup appris de ces deux tests de répétition générale sur sol mouillé », a déclaré Bassler. « À la suite de celles-ci, nous avons révisé certaines de nos procédures et mis à jour spécifiquement notre séquence de compte à rebours terminal. » De plus, a ajouté Bassler, les tests supplémentaires ont permis aux ingénieurs de gagner en confiance dans ses processus, ses équipements au sol et son matériel.

Suite à ce prochain test de feu chaud, l’équipe derrière le test aura « besoin de plusieurs jours pour analyser les données et déterminer si nous sommes prêts à aller de l’avant avec la remise à neuf de l’étage principal et l’expédition à Kennedy », a déclaré Bassler.

«Nous y sommes très prudents au fur et à mesure», a déclaré le vice-président et responsable du programme SLS chez Boeing John Shannon lors de la même conférence de presse. S’il y a des résultats inattendus avec ce test à venir, « nous prendrons simplement le temps nécessaire pour nous assurer que nous traitons cet article de vol de manière appropriée et que nous continuons à avancer », a ajouté Shannon. « Nous nous y dirigeons [this hot-fire test] avec un état d’esprit selon lequel nous apprenons et si nous devons nous arrêter, nous regrouper, puis avancer, nous le ferons absolument. «

Après le succès de ce test de tir chaud et des missions sans équipage qui ont suivi sur la Lune, « la prochaine étape clé pour ramener les astronautes sur la Lune et finalement aller sur Mars », a déclaré Jeff Zotti, directeur du programme RS-25 d’Aerojet Rocketdyne lors de la conférence de presse.

Le directeur du programme SLS de la NASA, John Honeycutt, était d’accord.

« Cette puissante fusée va nous mettre en position d’être prêts à soutenir l’agence dans la mission spatiale du pays vers la lune et au-delà », a-t-il déclaré.

