La NASA est-elle sur le point d’avoir sa première dirigeante?

La NASA est peut-être sur le point de franchir une étape importante – et attendue depuis longtemps – pour l’inclusion.

L’administration entrante de Président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris pourrait très bien entrer dans l’histoire avec leur choix de diriger l’agence spatiale américaine, âgée de 62 ans, a déclaré Jack Burns, professeur d’astrophysique et de science planétaire à l’Université du Colorado, à Boulder.

« Eh bien, c’est un endroit où il y a de très bonnes rumeurs », a déclaré Burns jeudi 14 janvier lors d’une table ronde lors de la 237e réunion de l’American Astronomical Society (AAS), qui a eu lieu pratiquement en raison de la pandémie de Coronavirus .

« Je pense que l’administration Biden-Harris aimerait beaucoup nommer – d’après tout ce que je comprends ici – la première femme administratrice de la NASA, et ce serait très excitant, attendu depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Et certains des noms qui ont été proposés sont extrêmement qualifiés. »

Une telle spéculation doit être prise au sérieux, car Burns est assez branché. Il a siégé à un certain nombre de panels de la NASA, et il y a quatre ans, il était membre de l’équipe de transition qui a aidé à obtenir les Administration Trump au courant des tâches, des besoins et des priorités de la NASA.

Et Biden est déjà entré dans l’histoire avec certaines de ses autres nominations de haut niveau. Si ses choix sont confirmés, l’administration Biden inclura la première femme à diriger le département du Trésor (Janet Yellen), la première femme directrice du renseignement national (Avril Haines), le premier secrétaire afro-américain à la Défense (Lloyd Austin), le premier secrétaire amérindien à l’intérieur (Deb Haaland), premier secrétaire latino à la Sécurité intérieure (Alejandro Mayorkas) et première personne ouvertement LGBTQ à occuper un poste au sein du cabinet (Pete Buttigieg, secrétaire aux transports).

Burns n’a révélé aucun des noms du chef de la NASA. Mais il convient de mentionner que certaines femmes éminemment qualifiées – Ellen Stofan et Pam Melroy, par exemple – travaillent déjà avec l’administration Biden, en tant que membres de la équipe de transition actuelle de huit personnes de la NASA .

Stofan, géologue planétaire, a été scientifique en chef de la NASA d’août 2013 à décembre 2016. Et elle est déjà entrée dans l’histoire en tant que première femme à diriger le National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution, son travail actuel.

Melroy est un officier à la retraite de l’US Air Force et ancien astronaute de la NASA avec trois navette spatiale missions sous sa ceinture. Elle a également été directrice adjointe du Bureau de la technologie tactique à l’Agence des projets de recherche avancée de défense des États-Unis.

Les trois autres femmes de l’équipe de transition de la NASA – la climatologue Shannon Valley, l’analyste technologique et politique Bhavya Lal et l’astrophysicienne Jedidah Isler – sont également extrêmement accomplies.

Biden a déjà nommé ses choix au Cabinet, mais on ne sait pas quand il annoncera son choix pour l’administrateur de la NASA. L’actuel chef de la NASA, Jim Bridenstine, n’est venu à bord que 18 mois environ après le début de la présidence Trump. La communauté spatiale ne veut pas d’un autre retard de ce type, a déclaré Burns, et l’histoire suggère que ce sera effectivement différent cette fois. (Bridenstine a dit qu’il ne continuera pas dans le rôle de chef de la NASA , même si Biden le lui demande.)

« Je pense que si vous regardez le passé, d’une manière générale ou à peu près, d’ici l’été, nous devrions probablement avoir un candidat », a-t-il déclaré.

La NASA est rarement en tête de la liste des priorités des nouveaux présidents, a souligné Burns. Et la science et l’exploration spatiales seront probablement en veilleuse pour Biden et Harris, compte tenu de la situation à laquelle ils seront confrontés le premier jour de leur administration.

« En termes de priorités, évidemment: COVID, COVID, COVID, COVID », a déclaré Mike Holland, vice-chancelier pour la politique scientifique et la stratégie de recherche à l’Université de Pittsburgh, lors du panel de jeudi à la réunion de l’AAS.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour reconstruire, repenser et redéfinir la partie de la R&D sur la préparation aux coupures de santé publique. [research and development] « De toute évidence, la technologie énergétique, la science du climat – beaucoup de travail à faire là-bas, dans la reconstruction de portefeuilles que l’administration sortante était très concentrée sur essayer d’attaquer, de saper, de démonter. Ce sera donc une priorité absolue dans le budget de R&D. «