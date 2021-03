La NASA espère que l’hélicoptère Ingenuity prend son envol sur Mars début avril

24 mars 2021 10:03:13 IST

La NASA vise début avril pour que l’hélicoptère Ingenuity Mars fasse la première tentative de vol motorisé et contrôlé sur une autre planète, a annoncé mardi l’agence spatiale. À l’heure actuelle, l’avion ultra-léger reste fixé au ventre du rover Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge le 18 février. Dimanche, Perseverance a largué le bouclier anti-débris qui avait protégé Ingenuity lors de l’atterrissage, et se dirige actuellement vers le « terrain d’aviation » où Ingenuity tentera ses vols.

Une fois sur place, il disposera de 30 sols martiens – soit 31 jours terrestres – pour mener à bien sa mission.

« La meilleure estimation que nous ayons pour le moment est le 8 avril », pour le premier vol, a déclaré Bob Balaram, ingénieur en chef de Mars Helicopter au Jet Propulsion Laboratory, bien qu’il ait ajouté que cela pourrait être tôt ou tard d’ici quelques jours.

Balaram a révélé pour la première fois qu’Ingenuity portait un petit morceau de tissu qui recouvrait l’une des ailes du premier avion des frères Wright qui a réalisé le premier vol propulsé sur Terre à Kitty Hawk en 1903, pour rendre hommage à ce jalon.

Ingenuity tentera de voler dans une atmosphère qui représente un pour cent de la densité de la Terre, ce qui rend la réalisation de la portance plus difficile – mais sera assistée par la gravité qui est un tiers de celle de notre planète.

Le premier vol impliquera de grimper à une vitesse d’environ trois pieds (un mètre) par seconde à une hauteur de 10 pieds (trois mètres), en planant là pendant 30 secondes, puis en redescendant à la surface.

Ingenuity prendra des photos haute résolution en vol.

Avant que cela ne se produise, cependant, Ingenuity doit être placé sur son site de lancement et mis debout, un processus qui prendra quelques jours de plus.

Une fois que Perseverance est descendu de l’hélicoptère, il doit s’éloigner d’environ cinq mètres dans les 25 heures pour ne pas jeter une ombre sur l’ingéniosité.

C’est la durée pendant laquelle les batteries d’Ingenuity pourront faire fonctionner un appareil de chauffage sans avoir besoin de se recharger via ses panneaux solaires.

Cette partie est essentielle pour survivre aux températures nocturnes qui peuvent plonger aussi bas que moins 130 degrés Fahrenheit (moins 90 degrés Celsius).

S’ils ne sont pas chauffés, les composants électriques non blindés de l’hélicoptère gèlent et se fissurent, tuant la mission avant même qu’elle ne commence.

Si toutefois les choses se passent comme prévu, Perseverance prendra position à distance pour enregistrer les exploits d’Ingenuity avec ses propres caméras. Jusqu’à cinq vols de difficulté progressive sont prévus au cours du mois.

Le giravion de 1,8 kilogramme a coûté environ 85 millions de dollars à la NASA pour se développer et est considéré comme une preuve de concept qui pourrait révolutionner l’exploration spatiale.

Les futurs avions pourraient couvrir le sol beaucoup plus rapidement que les rovers et explorer des terrains plus accidentés.

Le prochain projeté est Dragonfly, un hélicoptère-atterrisseur qui sera lancé en 2026 et arrivera sur la lune glacée Titan de Saturne en 2034.

