La NASA effectuera un deuxième test de «  feu chaud  » avec SLS megarocket en février

diamond point Pendentif en or avec pierres de naissance Février - Or blanc

Ce pendentif améthyste est la pierre de naissance de février. La pierre de naissance est toujours attachée à un deuxième pendentif serti d'un diamant taille brillant d'un poids total de 0,04 ct. Les pendentifs avec collier sont en or blanc et jaune 14 carats et pèsent ensemble environ 1,3 g. Chaque collier