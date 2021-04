La NASA donne son feu vert au lancement de la troisième mission d’équipage de SpaceX vers l’ISS

19 avr.2021 14:16:08 IST

SpaceX se prépare pour son troisième lancement d’astronautes en moins d’un an, après avoir obtenu le feu vert de la NASA une semaine avant le vol prévu de jeudi prochain. Les responsables de la NASA et de la société spatiale d’Elon Musk ont ​​dégagé jeudi la fusée Falcon et la capsule Dragon pour un décollage à l’aube avec un équipage de quatre personnes à destination de la Station spatiale internationale. Ils passeront six mois au laboratoire en orbite, remplaçant un autre équipage SpaceX qui est sur le point de rentrer chez lui. Ce sera le premier vol de l’équipage utilisant un Falcon et un Dragon recyclés. Les deux ont été conçus pour être réutilisés.

La fusée a été utilisée pour lancer l’équipage actuel de la station en novembre dernier depuis le Kennedy Space Center de la NASA. La capsule, baptisée Endeavour, fera également une répétition; il a transporté deux pilotes d’essai à la station spatiale lors du premier vol d’équipage de SpaceX au printemps dernier.

SpaceX a remis à neuf les deux et ajouté des mises à niveau de sécurité. La plupart de la capsule est déjà «éprouvée en vol», ont noté les responsables de la société, à l’exception de quelques nouvelles vannes, capots de protection thermique et parachutes.

Kathy Lueders, chef du bureau d’exploration humaine de la NASA, a déclaré qu’il était «émouvant» d’être sur le point de voler trois vols d’équipage SpaceX en 11 mois.

«Avec le recul, c’est vraiment, vraiment incroyable ce que les équipes SpaceX et NASA ont accompli», a-t-elle déclaré.

SpaceX a déclaré qu’il devait résoudre un problème avant de procéder à un tir d’essai sur la rampe de lancement ce week-end. Il semble que la société ait chargé plus d’oxygène liquide dans ses boosters de premier étage que prévu, et les ingénieurs veulent être «plus sûrs» que cela ne pose aucun risque pour la sécurité, a déclaré Bill Gerstenmaier, un nouveau vice-président de SpaceX qui travaillait auparavant pour la NASA.

Trois des astronautes sont de retour pour leur deuxième mission de station spatiale: Shane Kimbrough de la NASA, Thomas Pesquet du Français et Akihiko Hoshide du Japon. L’astronaute de la NASA Megan McArthur faisait partie de la dernière équipe de réparation du télescope spatial Hubble en 2009.

Pendant près d’une décennie, la seule route vers la station spatiale pour les astronautes était sur les fusées russes. La NASA s’est tournée vers des entreprises privées pour le service de taxi après le retrait des navettes spatiales en 2011. SpaceX expédie des marchandises vers la station spatiale depuis 2012, en utilisant le même type de fusée et des capsules similaires, et en recyclant également ces pièces.

.

