La NASA donne son approbation à deux missions héliophysiques qui exploreront le Soleil et la météorologie spatiale

La NASA a dit oui à deux missions héliophysiques pour explorer le Soleil et observera également le système qui pilote la météorologie spatiale près de la Terre. Selon une déclaration de la NASA, la mission Epsilon du télescope spectroscopique à haut débit Extreme Ultraviolet (EUVUST) et Electroject Zeeman Imaging Explorere (EZIE) aideront les scientifiques à comprendre le Soleil et la Terre en tant que système interconnecté. Les scientifiques sont d’avis que comprendre le la physique qui alimente le vent solaire et les explosions solaires pourraient à l’avenir les aider à prédire des événements, qui à leur tour peuvent avoir un impact sur la technologie humaine ainsi que sur les explorateurs dans l’espace.

La mission EUVST est dirigée par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), en partenariat avec d’autres organisations internationales. L’EUVST vise une date de lancement en 2026. Il s’agit d’un télescope solaire qui étudiera comment l’atmosphère du soleil libère le vent solaire et entraîne des éruptions de matériel solaire.

Les contributions matérielles de la NASA à la mission comprennent un détecteur UV intensifié et des composants électroniques de soutien, des composants de spectrographe, un télescope guide, un logiciel et un système d’imagerie à mâchoires coulissantes pour fournir le contexte pour la mesure spectrographique.

Le budget de la NASA pour l’ensemble de la mission est de 55 millions de dollars et le chercheur principal pour la contribution de la NASA à EUVST est Harry Warren du US Naval Research Laboratory à Washington.

L’EZIE, à son tour, étudiera les courants électriques dans l’atmosphère terrestre reliant les aurores à la magnétosphère terrestre. Le budget total de la mission EZIE est de 53,3 millions de dollars, tandis que le chercheur principal de la mission est Jeng-Hwa (Sam) Yee du laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins à Laurel, Maryland.

Parlant des nouvelles missions, Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science au siège de la NASA à Washington, a déclaré qu’il était heureux d’ajouter les nouvelles missions à la flotte croissante de satellites qui étudient le système Soleil-Terre, ajoutant qu’il était particulièrement heureux de suivre. le succès des missions scientifiques solaires de Yohkok et Hinode.

