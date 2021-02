La NASA dévoilera aujourd’hui une vidéo dramatique du rover Perseverance atterrissant sur Mars. Voici comment regarder en direct.

Mise à jour pour 18 h HE: La NASA a dévoilé la toute première vidéo d’un atterrissage sur Mars vu par le rover Perseverance. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessus et obtenir l’histoire complète ici.

La toute première vidéo d’atterrissage de rover depuis Mars est sur le point d’arriver sur Terre, et vous pouvez regarder sa sortie en direct aujourd’hui, gracieuseté de la NASA.

À 14 h HNE (19 h 00 GMT), la NASA dévoilera une vidéo du rover Perseverance alors qu’il a atterri sur Mars, vu du rover lui-même. Vous pouvez regarder l’événement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV. La persévérance a atterri sur Mars jeudi (18 février) pour commencer sa recherche de signes de vie ancienne sur Mars, collecter des échantillons et étudier la planète rouge comme jamais auparavant.

« Maintenant que @NASAPersevere a atterri, nous publierons les premières images du genre de la descente et de l’atterrissage du rover après être entré dans l’atmosphère de Mars », ont écrit des responsables de la NASA dans une mise à jour Twitter samedi 20 février.

