La NASA dévoilera aujourd’hui les plans de vols d’essai d’hélicoptères sur Mars. Voici comment regarder en direct.

La NASA devrait dévoiler de nouveaux détails sur le premier vol de son Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars aujourd’hui (23 mars) et vous pouvez le regarder en direct.

L’ingéniosité est cachée dans le ventre de la NASA Rover de persévérance , qui a atterri à l’intérieur du cratère Jezero de Mars le 18 février. L’agence fournira une mise à jour sur le plan de vol de l’hélicoptère, y compris l’emplacement de ses premiers vols d’essai, lors d’un briefing médiatique virtuel à 13h30 HAE (17h30 GMT). Tu peux regarder un retransmission en direct de l’événement ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, ou directement via l’agence spatiale .

« Les vols d’essai d’Ingenuity devraient commencer au plus tôt la première semaine d’avril », a déclaré des responsables de la NASA dit dans un communiqué . « Le moment exact du premier vol restera fluide à mesure que les ingénieurs élaboreront des détails sur le calendrier des déploiements et du positionnement des véhicules de Persévérance et d’Ingéniosité. »

La conférence de presse sera animée par les membres exploitant Ingenuity et le rover Mars 2020 Perseverance de la NASA. Les équipes ont choisi la zone de vol d’Ingenuity, où l’hélicoptère robotique effectuera ses premiers vols d’essai – la toute première tentative de vols motorisés et contrôlés sur une autre planète.

Ingenuity a fait un grand pas en avant dans la préparation de ses vols d’essai historiques le week-end dernier, lorsque Perseverance a laissé tomber la coque de protection qui a protégé l’hélicoptère lors de son atterrissage déchirant sur Mars le mois dernier. Le bouclier anti-débris a été retiré dimanche 21 mars, date à laquelle Ingenuity a été exposée pour la première fois à l’atmosphère de la planète rouge.

Maintenant, Perseverance est en route vers la zone de vol désignée d’Ingenuity, où le rover abaissera l’hélicoptère en toute sécurité jusqu’à la surface martienne. Ensuite, le rover recule pour donner les 4 livres. (1,8 kilogrammes) de salle de broyage pour déverrouiller ses quatre pales de rotor et effectuez quelques essais d’essorage .

Ingenuity a une fenêtre d’expérimentation limitée jusqu’à 31 jours (30 jours sur Mars, ou sols), au cours de laquelle les équipes de la NASA tenteront jusqu’à cinq vols d’essai. L’hélicoptère partira d’un aérodrome de 33 pieds sur 33 pieds (10 mètres sur 10) et reviendra avant l’atterrissage. Il volera à des altitudes de 10 à 15 pieds (3-5 mètres) et parcourra jusqu’à 160 pieds (50 mètres) de son point de départ. Chaque vol ne durera pas plus d’environ 90 secondes, selon le plan de mission .

Pendant ce temps, Perseverance est conçu pour déployer l’hélicoptère et fournir un soutien en matière de surveillance de l’environnement et d’imagerie. Le rover héberge également la station de base d’Ingenuity, qui permet aux contrôleurs de mission sur Terre de communiquer avec le vaisseau spatial. Cependant, après la fenêtre d’expérimentation de 30 jours d’Ingenuity, le rover se concentrera sur son objectif principal d’explorer le cratère Jezero et mise en cache des échantillons être renvoyé sur Terre par une future mission.

