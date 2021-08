La NASA développe une technique pour prédire l’exposition aux rayonnements spatiaux dans les futures missions

24 août 2021 13:10:08 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a annoncé qu’elle développait des capacités à la Station spatiale internationale (ISS) pour réduire les « risques des dangers des vols spatiaux et protéger les astronautes des rayonnements spatiaux ». L’agence utilise l’ISS pour prédire l’exposition aux rayonnements dans l’espace pour les futures missions.

L’étude, publiée dans la revue La nature, montre comment l’ADN d’un astronaute peut être sensible à l’exposition aux rayonnements sur Terre, qui à son tour peut prédire la réponse de leur ADN pendant les vols spatiaux. La réponse serait mesurée par les changements dans les chromosomes de l’ADN.

Pourquoi l’étude est-elle importante?

L’étude a des implications durables pour l’avenir. Les futures explorations spatiales ne seraient pas possibles sans que les astronautes ne soient de plus en plus exposés aux rayonnements spatiaux.

Les le rayonnement est émis de trois sources. Il s’agit notamment des particules piégées dans le champ magnétique terrestre, des rayons cosmiques galactiques qui ont leur origine en dehors de notre système solaire et des particules libérées par les éruptions solaires.

Une exposition accrue aux rayonnements spatiaux peut provoquer le cancer, ainsi que d’autres problèmes de santé. Le cœur, les artères et même le système nerveux central peuvent être affectés. Elle peut également entraîner des maladies dégénératives telles que l’ostéoporose et la maladie d’Alzheimer.

Quelles sont les conclusions de l’étude ?

En étudiant les changements chromosomiques chez les membres d’équipage plus jeunes et plus âgés de l’ISS, l’étude a révélé que les astronautes plus âgés sont plus sensibles aux problèmes de santé à long terme dus aux radiations.

Qu’ont dit les scientifiques à propos de l’étude?

Les scientifiques espèrent que la recherche les aidera à atténuer les effets que les astronautes développent de l’exposition aux rayonnements. Cela profitera également aux futures missions spatiales, car les scientifiques peuvent décider quels astronautes envoyer pour une mission spécifique en fonction des changements dans leurs chromosomes.

Honglu Wu, scientifique principal au Johnson Space Center de la NASA à Houston, a déclaré que l’étude aidera à savoir quels astronautes sont les plus à risque. Il a ajouté que lors de la planification d’une mission sur Mars, l’agence aurait sélectionné un candidat plus âgé dans la plupart des cas. La nouvelle recherche a indiqué que « nous devrions étudier davantage les effets de l’exposition aux rayonnements sur l’âge ».

