La NASA découvre que la «  galaxie perdue  » brille du sein de la Vierge

Dans les années 1950, lorsque l’astronome amateur Leland S. Copeland a fixé pour la première fois sa lentille de télescope sur une galaxie lointaine de la constellation de la Vierge, il a vu une spirale étrange enveloppée de poussière. Copeland – qui était un poète professionnel aime écrire sur le cosmos – surnommé la spirale « The Lost Galaxy », un nom qui est resté quelque 70 ans plus tard.

Les scientifiques moins poétiques connaissent cette galaxie sous le nom de NGC 4535, l’une des plus grandes des quelque 2000 galaxies de l’amas de la Vierge située à environ 50 millions d’années-lumière de la Terre. Lorsqu’elle est vue à travers le télescope spatial Hubble de la NASA, qui a capturé l’image étonnante ci-dessus, la brume qui a assombri la galaxie perdue de Copeland disparaît pour révéler une mer vibrante d’étoiles pas si différente de la voie Lactée .

En relation: 12 objets Trippy cachés dans le zodiaque

Comme notre galaxie d’origine, The Lost Galaxy est une galaxie spirale barrée: un vaste tourbillon d’étoiles avec une structure en barres distincte en son centre. Selon la NASA, les couleurs de ces étoiles peuvent nous en dire un peu plus sur l’histoire de la galaxie.

La lueur jaunâtre du renflement central de la galaxie montre la voie vers la suite d’étoiles la plus ancienne et la plus froide de The Lost Galaxy, Des représentants de la NASA ont écrit dans un communiqué ; Pendant ce temps, des nuages ​​bleus brillants regroupés dans les bras en spirale de la galaxie révèlent l’endroit où ses étoiles les plus chaudes et les plus jeunes se rassemblent, éclairant le gaz et la poussière autour d’elles.

Aujourd’hui, The Lost Galaxy n’est pas difficile à trouver (en particulier pour les observatoires flottants comme Hubble). En fait, ses bras longs et élégants en font un candidat de choix pour étudier la structure des galaxies spirales. La NASA a publié l’image ci-dessus le 11 janvier dans le cadre d’une étude en cours de 38 galaxies spirales situées à moins de 75 millions d’années-lumière de Terre . Vous pouvez voir des images tout aussi étonnantes d’autres galaxies spirales à proximité de l’enquête – connue sous le nom de Physique à haute résolution angulaire dans l’enquête de Galaxies à proximité (PHANGS) le site web du projet .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.