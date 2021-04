La NASA débarquera la première personne de couleur sur la lune avec le programme Artemis

La NASA débarquera la première personne de couleur en plus de la première femme sur la lune avec le Programme Artemis , A révélé aujourd’hui (9 avril) l’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk.

Aujourd’hui, l’administration du président Joe Biden a soumis au Congrès une proposition de budget décrivant ses priorités en matière de dépenses discrétionnaires pour l’exercice 2022. Le budget proposé comprend une augmentation de financement qui soutiendra le retour d’échantillons de Mars, la recherche, la science du climat et plus encore à la NASA. Jurczyk a répondu à la nouvelle dans un communiqué de la NASA et a également révélé que l’agence allait faire atterrir la première personne de couleur sur la lune avec le programme Artemis, qui vise à ramener les humains à la surface lunaire .

Cette demande de financement « maintient la NASA sur la voie du débarquement de la première femme et de la première personne de couleur sur la lune dans le cadre du programme Artemis. Cet objectif correspond à l’engagement du président Biden de poursuivre une approche globale pour faire progresser l’équité pour tous », la déclaration de la NASA lit .

La déclaration marque la première fois que l’agence a spécifié qu’elle atterrirait une personne de couleur sur la lune;, les commentaires précédents sur Artémis se sont uniquement référés à l’atterrissage du « prochain homme et de la première femme » sur la lune.

En rapport: La NASA dévoile un plan pour le « camp de base » d’Artemis sur la Lune au-delà de 2024

Sous l’administration du président Donald Trump, la NASA visait à achever le premier atterrissage lunaire Artemis d’ici 2024, mais l’administration Biden n’a pas encore précisé si elle maintiendrait la NASA dans ce calendrier ambitieux.

La déclaration complète de Jurczyk se lit comme suit:

« Cette demande de financement de 24,7 milliards de dollars démontre l’engagement de l’administration Biden envers la NASA et ses partenaires qui ont travaillé si dur cette année dans des circonstances difficiles et ont obtenu un succès sans précédent.

« La demande discrétionnaire du président augmente la capacité de la NASA à mieux comprendre la Terre et à mieux surveiller et prédire les effets du changement climatique. Elle nous donne également les ressources nécessaires pour continuer à faire progresser le plan d’exploration spatiale bipartisane de la lune vers Mars de l’Amérique, y compris l’atterrissage de la première femme et de la première personne. de couleur sur la lune dans le cadre du programme Artemis.

«Nous savons que cette augmentation de financement intervient à un moment où les ressources sont limitées, et nous devons au président et au peuple américain d’être de bons gestionnaires responsables de chaque dollar d’impôt investi dans la NASA. La main-d’œuvre de la NASA et le peuple américain devraient être encouragés par ce qu’ils voient dans cette demande de financement. C’est un investissement dans notre avenir et cela montre la confiance dans ce que cette agence a à offrir. «

En rapport: La NASA peut-elle vraiment mettre des astronautes sur la Lune en 2024?

La déclaration de la NASA continue en incluant des détails sur la demande de financement discrétionnaire, y compris le fait qu’elle prend en charge l’engagement STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et « renforce la capacité de la NASA à mieux comprendre la Terre et son fonctionnement en tant que système intégré, de nos océans à notre atmosphère, comment tout cela affecte notre vie quotidienne, et comment tout cela est affecté par le changement climatique », lit-on dans le communiqué.

Suite à cette demande de financement, nous en apprendrons davantage sur les objectifs généraux de l’administration en matière de programmes spatiaux, scientifiques et de la NASA. Dans les mois à venir, le président Biden devrait publier un budget complet qui comprendra un plan plus détaillé pour ces dépenses. Cependant, les budgets de la NASA et du reste du gouvernement fédéral sont finalement déterminés par le Congrès.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.