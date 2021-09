La NASA confirme que le rover Perseverance a collecté et rangé son premier échantillon de roche martienne

in

08 sept. 2021 11:13:07 IST

La NASA a confirmé lundi que son rover Perseverance Mars avait réussi à collecter son premier échantillon de roche sur lequel les scientifiques pourraient se pencher lorsqu’une future mission le ramènera finalement sur Terre.

« J’ai compris! » a tweeté l’agence spatiale, à côté d’une photographie d’un noyau de roche légèrement plus épais qu’un crayon à l’intérieur d’un tube à échantillon.

L’échantillon a été collecté le 1er septembre, mais la NASA ne savait pas si le rover avait réussi à conserver sa précieuse cargaison, car les premières images prises dans un faible éclairage n’étaient pas claires.

Après avoir pris une nouvelle photo afin que le contrôle de mission puisse vérifier son contenu, Persévérance a transféré le tube à l’intérieur du rover pour d’autres mesures et imagerie, puis a scellé hermétiquement le conteneur.

« C’est une réalisation capitale et j’ai hâte de voir les incroyables découvertes produites par Persévérance et notre équipe », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué.

Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science, a comparé cette réalisation aux premiers échantillons de roche prélevés sur la Lune, qui sont encore aujourd’hui inestimables pour les chercheurs.

Le système d’échantillonnage et de mise en cache de Perseverance est le mécanisme le plus complexe jamais envoyé dans l’espace, avec plus de 3 000 pièces.

Sa première cible était une roche de la taille d’une mallette surnommée « Rochette » à partir d’une ligne de crête particulièrement intéressante d’un point de vue géologique car elle contient d’anciennes couches de substrat rocheux exposé.

Persévérance utilise une perceuse et un foret creux au bout de son bras robotique de 2 mètres de long pour extraire des échantillons.

Après avoir carotté la roche, le rover a fait vibrer le foret et le tube pendant une seconde, cinq fois distinctes.

Cette procédure est appelée « percuter pour ingérer » et est destinée à débarrasser le bord du tube des matières résiduelles et à faire glisser l’échantillon dans le tube.

Persévérance a atterri sur un ancien lit de lac appelé le cratère Jezero en février, avec pour mission de rechercher des signes de vie microbienne ancienne à l’aide d’une suite d’instruments sophistiqués montés sur sa tourelle.

Il tente également de mieux caractériser la géologie et le climat passé de la planète rouge.

La première partie de la mission scientifique du rover, qui durera des centaines de sols ou jours martiens, sera terminée lorsqu’il reviendra sur son site d’atterrissage.

D’ici là, il aura parcouru entre 1,6 et 3,1 miles (2,5 et cinq kilomètres) et peut avoir rempli jusqu’à huit de ses 43 tubes d’échantillons.

Il se rendra ensuite dans la région du delta du cratère Jezero, qui pourrait être riche en minéraux argileux. Sur Terre, de tels minéraux peuvent préserver les signes fossilisés d’une ancienne vie microscopique.

À terme, la NASA souhaite renvoyer les échantillons prélevés par le rover lors d’une mission conjointe avec l’Agence spatiale européenne, dans les années 2030.

Sa première tentative de prélèvement d’échantillons en août a échoué car la roche était trop friable pour résister à la perceuse du robot.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂