La NASA commence à assembler la « méga fusée » qui nous ramènera sur la Lune

Une scène centrale de 65 mètres, quatre moteurs flanqués de deux impulseurs à combustible solide et une poussée globale de plus de 39 méganewtons. C’est comme ca le monstre aérospatial qui, si tout se passe comme prévu, nous ramènera sur la Lune en 2024: le système de lancement spatial.

Mais d’abord, en novembre 2021 (soit 10 ans après le lancement du projet) le SLS devra mettre toute la viande sur le gril et effectuer son premier vol inaugural. En vue de ce moment, des équipes du Kennedy Space Center de la NASA en Floride ont commencé à assembler la fusée Et c’est pourquoi nous sommes ici, nous avons des photos.

Notre billet pour la Lune

Selon la BBC, le processus se déroule dans le légendaire «bâtiment d’assemblage de véhicules» à Kennedy. Le 21 novembre, ils ont commencé à placer le premier des 10 segments de pilotes. Et, comme l’a dit Andrew Shroble, directeur du groupe d’ingénierie Jacobs qui travaille sur la fusée, « La première pièce de la fusée SLS sur le lanceur mobile marque une étape importante pour le programme Artemis« .

Cependant, tout n’est pas prêt. Certains segments sont encore en phase de test au Stennis Space Center dans le Mississippi. Dans les prochaines semaines, si tout va bien, Les derniers tests commenceront et toutes les pièces commenceront à voyager en Floride.

Et il y a de nombreuses pièces. Une fois assemblée, la SLS sera plus haute que la Statue de la Liberté et 15% plus puissante que la Saturn V, la fusée qui a emmené les États-Unis sur la lune dans les années 1960. Il reste encore un long chemin à parcourir avant Artemis -3 culmine avec la première femme à la surface de notre satellite, mais en regardant les photos … nous allons en profiter.

images | POT