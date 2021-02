La NASA choisit SpaceX Falcon Heavy pour lancer les premières pièces de la station Gateway sur la lune

CAP CANAVERAL, Floride – La NASA a choisi SpaceX pour livrer les deux premiers segments de la station spatiale Gateway en orbite autour de la lune pour son prochain programme Artemis, qui vise à remettre les astronautes sur la Lune. Les éléments seront lancés au sommet d’une fusée Falcon Heavy, dans le courant de 2024.

Le vol, qui est le deuxième à être attribué à SpaceX cette semaine (le premier était un contrat d’une valeur de 98,8 millions de dollars pour le lancement de la mission astrophysique SPHEREx de la NASA) transportera les modules d’alimentation et d’habitation de la passerelle. Lancée depuis la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, la mission coûtera 331,8 millions de dollars à la NASA et devrait décoller au plus tôt en mai 2024.

Une fois déposée en orbite lunaire, la passerelle servira d’avant-poste aux astronautes et à l’équipement se dirigeant vers la lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Environ un sixième de la taille de la Station spatiale internationale, la passerelle soutiendra les enquêtes de recherche, l’équipage et les expéditions vers la surface lunaire.

L’avant-poste servira de station d’accueil pour les vaisseaux spatiaux en visite, tels que le vaisseau spatial Orion de la NASA, et sera en orbite autour de la lune, à des dizaines de milliers de kilomètres. Ce sera un arrêt au stand sur le chemin de la surface lunaire. La NASA a récemment suspendu sa recherche d’un système d’atterrissage humain, qui transportera les astronautes de la porte d’entrée jusqu’à la surface de la lune. L’agence devrait reprendre prochainement l’examen de ces offres.

La paire de modules que SpaceX transportera dans l’espace sont l’élément de puissance et de propulsion (PPE) et l’avant-poste d’habitation et de logistique (HALO), qui sont respectivement construits par Maxar Technologies et Northrop Grumman Space Systems.

L’EPI fournira de l’énergie à la passerelle, permettant les communications et aidant la station à se déplacer sur diverses orbites lunaires, tandis que HALO donnera aux astronautes un endroit où rester sur leur chemin vers la lune. Les astronautes se rendant sur la Lune se lanceront à bord de capsules pour équipage, comme Orion, et HALO fournira un support d’amarrage pour ces véhicules.

L’Agence spatiale européenne fournira le module de service pour la passerelle, qui comprend des éléments clés de survie, y compris des consommables tels que l’oxygène et l’eau, ainsi que des commandes d’électricité et de température. Ce matériel devrait être lancé lors du deuxième vol prévu par la NASA de son nouveau mégarocket, le Space Launch System (SLS). Cette mission, appelée Artemis 2, sera la première mission avec équipage du programme Artemis. Il est prévu de lancer quatre astronautes sur une boucle autour de la lune en 2023, en préparation d’un atterrissage sur la lune 2024 avec la mission Artemis 3. Le premier vol SLS, dont le lancement est prévu pour la fin de 2021, sera un vol d’essai sans équipage autour de la Lune.

Les responsables de l’ESA ont déclaré que les systèmes de survie de la passerelle pourront accueillir des astronautes en visite pendant 90 jours à la fois. Le Johnson Space Center de la NASA au Texas gérera le programme Gateway, tandis que le Launch Services Program (LSP) de l’agence au Kennedy Space Center gérera le lancement.

