La NASA célèbre les 10 ans de Juno en prolongeant la durée de vie de sa mission

08 août 2021 16:34:51 IST

La sonde spatiale de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), Juno, a terminé une décennie de son lancement le jeudi 5 août. C’était l’année 2011 lorsque la mission Juno a été lancée. Après un voyage de cinq ans, la sonde est entrée sur une orbite polaire elliptique autour de la planète géante gazeuse, Jupiter.

Nasa avait prolongé la mission Juno en juin 2018 d’abord jusqu’en juillet 2021. Cependant, en 2021, elle a été prolongée à nouveau par l’agence jusqu’en septembre 2025, de sorte que la sonde spatiale enverra probablement ses observations pendant au moins les quatre prochaines années.

Depuis 2016, la sonde Juno partage ses observations de Jupiter. La première observation partagée par Juno était que les rayures de Jupiter s’étendent loin dans l’atmosphère de la planète, a rapporté Espace.com.

Il a également pu détecter le champ magnétique interne de Jupiter qui en faisait la seule planète en dehors de la Terre à posséder ce champ. Parallèlement à cela, Juno a également découvert que les aurores de Jupiter sont différentes de celles de la Terre. La sonde a également donné aux scientifiques une vue intérieure des anneaux de la planète. De plus, la publication rapporte en outre que Juno a également aidé les scientifiques à étudier la foudre peu profonde et le mushball.

L’une des nombreuses réalisations de la sonde spatiale est qu’elle a survolé 645 miles de la lune de Jupiter Ganymède, ce qui en fait la rencontre la plus proche d’un vaisseau spatial depuis 2000, lorsque Galileo de la NASA s’est approché de Ganymède.

La sonde qui a fêté son 10e anniversaire le 5 août a également envoyé des images remarquables de Jupiter et du système autour de la planète. Il a partagé des photos de la grande tache rouge de Jupiter en 2017. Il continue de partager plus de découvertes et d’images avec les scientifiques de la NASA qui l’exécutent depuis le Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie.

