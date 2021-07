La NASA attribue à SpaceX le contrat pour lancer sa mission Europa Clipper

26 juillet 2021 11:36:38 IST

La NASA a annoncé vendredi avoir sélectionné SpaceX pour lancer un voyage prévu vers la lune glacée Europa de Jupiter, une énorme victoire pour la société d’Elon Musk alors qu’elle vise plus profondément le système solaire.

La mission Europa Clipper sera lancée en octobre 2024 sur une fusée Falcon Heavy depuis le Kennedy Space Center en Floride, avec un contrat total d’une valeur de 178 millions de dollars.

La mission était auparavant censée décoller sur la propre fusée Space Launch System (SLS) de la NASA, qui a été en proie à des retards et des dépassements de coûts, les critiques l’appelant un « programme d’emplois » pour l’État de l’Alabama où une grande partie du travail de développement est Prendre place.

Bien que SLS ne soit pas encore opérationnel, Falcon Heavy s’est déployé dans des missions commerciales et gouvernementales depuis son vol inaugural en 2018, lorsqu’il a transporté la Tesla Roadster de Musk dans l’espace.

Il génère plus de cinq millions de livres de poussée (22 millions de Newtons) au décollage, soit environ dix-huit 747 avions.

L’orbiteur Europa clipper effectuera environ 40 à 50 passages rapprochés au-dessus d’Europe pour déterminer si la lune glacée pourrait abriter des conditions propices à la vie.

Sa charge utile comprendra des caméras et des spectromètres pour produire des images haute résolution et des cartes de composition de la surface et de l’atmosphère, ainsi qu’un radar pour pénétrer la couche de glace afin de rechercher de l’eau liquide en dessous.

