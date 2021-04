La NASA annoncera aujourd’hui la mise à jour de Mars Helicopter

Que se passe-t-il avec l’ingéniosité de l’hélicoptère martien de la NASA? Obtenez le dernier scoop sur le vaisseau interplanétaire avec deux mises à jour vidéo en direct aujourd’hui (5 avril).

À 13 h HAE (17 h 00 GMT), la NASA accueillera la session de questions-réponses en direct «Mars Helicopter Live Q&A: One Step Closer to First Flight». Vous pouvez regarder la vidéo en direct sur NASA TV, la chaîne YouTube de l’agence. Et si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez répondre, vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MarsHelicopter.

Juste après cette session, à 13h30 HAE (17h30 GMT), l’agence organisera un webinaire en direct, « Mois de l’ingéniosité: Webinaire d’aperçu des vols en hélicoptère », auquel toute personne intéressée pourra accéder ici. Les téléspectateurs peuvent poser des questions en direct dans la partie chat du webinaire, qui fournira des mises à jour sur l’engin alors que nous prévoyons son premier vol.

La NASA s’attend à ce qu’Ingenuity effectue son premier vol au plus tôt le 11 avril.

Vidéo: Regardez l’hélicoptère Mars de la NASA se dérouler comme un papillon

L’ingéniosité s’est envolée vers la planète rouge nichée dans le ventre du rover Perseverance de la NASA. Depuis que le rover a atterri avec succès sur Mars dans le cratère de Jezero, l’équipe de la mission a travaillé d’arrache-pied pour se préparer pour le premier vol historique d’Ingenuity, qui sera le premier vol en hélicoptère dans un autre monde.

Tout d’abord, l’équipe devait trouver la bonne zone pour que l’engin prenne son envol. Ensuite, l’engin a commencé à se déployer lentement sous le rover. Plus récemment, samedi dernier (3 avril), l’hélicoptère a finalement atterri sur la surface martienne après que Perseverance l’a largué (exprès, bien sûr).

« #MarsHelicopter atterrissage confirmé! Son voyage de 293 millions de miles (471 millions de km) à bord de @NASAPersevere s’est terminé par la chute finale de 10 cm (4 pouces) du ventre du rover à la surface de Mars aujourd’hui. Officiels du Jet Propulsion Laboratory de la NASA écrit dans une annonce Twitter.

Les officiels ont terminé le tweet avec « Prochaine étape? Survivre à la nuit », mais, comme le JPL l’a annoncé aujourd’hui, l’hélicoptère a officiellement survécu à sa première nuit froide martienne tout seul.

L’hélicoptère met un certain temps à se déplier et à se déployer avant qu’il ne soit complètement prêt pour le vol. Une fois qu’il sera complètement prêt et déployé, l’équipe de la mission espère que le petit hélicoptère volera dans les 30 sols, ou jours sur Mars, (environ 31 jours terrestres).

