La NASA alimente le premier noyau Megarocket du système de lancement spatial dans le cadre d’un test de «  course verte  »

La NASA a alimenté la scène principale de son nouveau système de lancement spatial samedi 5 décembre, en lançant l’avant-dernier test de «course verte» de son mégarocket de nouvelle génération, selon des responsables de l’agence.

Pour cet exercice de répétition en tenue mouillée, les ingénieurs du Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi ont chargé pour la première fois l’étage central de la fusée du système de lancement spatial (SLS) de propulseur, un processus qui a commencé lundi 7 décembre et qui devait durent environ 48 heures, ont écrit des responsables de la NASA dans un article de blog.

Avant cette répétition générale humide, la NASA avait déjà soumis la scène principale de 212 pieds de haut (65 mètres) à six tests de course verte. Ces essais permettront de vérifier de manière cumulative si l’étage principal SLS, construit par Boeing, est prêt à amener en toute sécurité un équipage dans l’espace dans le cadre de son programme Artemis. Ce véhicule spatial géant est conçu pour ramener les humains à la surface lunaire d’ici 2024, avec des implications potentielles pour les voyages humains plus loin dans l’espace lointain.

La scène principale a subi ses essais importants au banc d’essai B-2 du centre spatial Stennis de la NASA, situé près de la baie de Saint-Louis, depuis son installation le 22 janvier. Dans ce chapitre actuel de la série de tests en huit parties, les ingénieurs chargent plus de 700 000 gallons (2,6 millions de litres) de propulseur cryogénique ou surfondu composé d’hydrogène liquide et d’oxygène. C’est la première fois que l’étage central SLS sera entièrement chargé de propulseurs, de sorte que les ingénieurs surveillaient de près les signes de fuites ou d’autres problèmes lors du remplissage du réservoir.

«Pour tester les procédures de chargement du propulseur, les ingénieurs ont chargé avec succès une petite quantité d’hydrogène liquide dans l’étage central sans aucun problème. Ensuite, ils ont suspendu le chargement du propulseur pour examiner les données et ajuster les procédures avant de charger du propulseur supplémentaire», ont écrit des responsables de la NASA lundi (7 décembre. ) dans un article de blog.

« Les opérations se poursuivent et l’équipe affinera les procédures et reprendra le test de répétition générale humide dans les prochains jours. La scène principale a bien fonctionné, et il n’y a pas de problèmes avec la scène, le banc d’essai B-2 ou d’autres installations Stennis. «

L’étage central est conçu pour fournir plus de 2 millions de livres de poussée, et la NASA utilisera cette étape centrale particulière pour aider à lancer Artemis 1, le premier vol d’essai du programme Artemis de la NASA qui enverra une capsule Orion non vissée lors d’un voyage autour de la lune. . Le lancement d’Artemis 1 est actuellement prévu pour la fin de 2021.

«Pour préparer les lancements d’Artemis, les ingénieurs vont également soumettre la scène à des scénarios qu’elle pourrait rencontrer sur le tapis avant le décollage … cela donne l’occasion d’observer comment la scène réagirait si le compte à rebours était interrompu lors du prochain test de tir chaud ou d’un futur lancement d’Artemis », ont déclaré des responsables de la NASA dans un précédent article de blog.

Tout comme le protocole d’un lancement nettoyé, tout le propulseur sera drainé des réservoirs du noyau après ce test, ont écrit des responsables de la NASA.

Si les données confirment que tout s’est bien passé pendant cette répétition générale humide, l’équipe procédera à des plans pour l’épreuve finale de la série, le test du feu chaud.

