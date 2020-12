La NASA ajoute la nouvelle fusée Glenn de Blue Origin comme lanceur pour les futures missions

L’avenir de Blue Origin Nouveau Glenn rocket rejoindra la flotte de lanceurs commerciaux de la NASA pour des vols au milieu des années 2020, ont annoncé l’agence et la société cette semaine.

Le contrat nouvellement signé marque une nouvelle extension de l’écurie de lanceurs de la NASA. L’agence fait déjà voler des charges utiles sur le véhicule suborbital de Blue Origin, Nouveau Shepard , qui a volé une dizaine de fois. New Glenn, un lanceur orbital, est conçu pour réutiliser ses boosters, et fondateur de l’entreprise Jeff Bezos a dit qu’il espère le véhicule fera voler des humains ainsi que des marchandises .

« Le prix s’appuie sur le partenariat existant entre Blue Origin et la NASA et fera progresser la science et l’exploration au profit de la Terre », Jarrett Jones, vice-président senior de New Glenn chez Blue Origin, dit dans un communiqué de l’entreprise . « Nous sommes fiers de figurer dans le catalogue des services de lancement de la NASA et nous sommes impatients de fournir des lancements fiables pour les futures missions de la NASA à bord du New Glenn pour les années à venir. »

Le nouveau contrat n’engage pas la NASA à lancer une mission particulière sur New Glenn. Au lieu de cela, il ouvre Blue Origin pour concourir pour les contrats de la NASA sous NASA Launch Services II, qui est applicable pour les lancements jusqu’en décembre 2027, selon une déclaration de la NASA .

Ces véhicules doivent pouvoir transporter au moins 550 livres. (250 kilogrammes), une barre Le design de New Glenn se dégage facilement. Contrairement aux véhicules utilitaires lourds modernes, SpaceX Faucon lourd et United Launch Alliance’s Delta IV lourd , le New Glenn repose sur un booster, pas trois .

La fusée New Glenn de transport lourd est un propulseur à deux étages qui mesure 313 pieds (95 mètres) de haut et a une capacité de levage allant jusqu’à 14 tonnes (13 tonnes métriques) en orbite géostationnaire et 50 tonnes (45 tonnes métriques) à faible Orbite terrestre. Son carénage de charge utile particulièrement grand (qui mesure 23 pieds de large, soit 7 mètres) lui permettra de lancer une variété de charges utiles à partir de la plate-forme de Blue Origin au Launch Complex 36 de la station spatiale de Cape Canaveral en Floride.

Le propulseur réutilisable du premier étage de la fusée se posera sur une plate-forme océanique en attente après le lancement. Il est conçu pour voler jusqu’à 25 fois, a déclaré Blue Origin. Selon Blue Origin, New Glenn effectuera son premier vol l’année prochaine. Cette chronologie en fait l’une des deux fusées lourdes commerciales visant à faire ses débuts en 2021, avec la nouvelle fusée United Launch Alliance. Véhicule Vulcan .

En plus des nouvelles opportunités orbitales et des vols New Shepard existants, la NASA et Blue Origin pourraient avoir d’autres partenariats à l’avenir. L’entreprise a conçu un robotique Blue Moon atterrisseur que la NASA a accepté comme option pour la réalisation de missions scientifiques et technologiques lunaires; en outre, Blue Origin dirige une coalition qui adapte cette conception en l’un des trois prétendants pour faire atterrir des humains sur la lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

