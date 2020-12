La NASA achètera de la saleté lunaire à ces 4 sociétés

La NASA vient d’acheter les droits de quatre lots du futur lune échantillons pour le prix bas et bas de 25 001 €.

L’agence spatiale a signé des accords avec quatre entreprises qui collecteront des roches et des saletés lunaires au cours des prochaines années, puis céderont le matériel à la NASA. Les contrats sont conçus pour lancer le bal sur l’extraction, la vente et l’utilisation des ressources hors Terre, qui, selon les responsables de l’agence, sont essentielles pour étendre l’empreinte de l’humanité jusqu’à la dernière frontière.

« Nous pensons qu’il est très important d’établir le précédent que les entités du secteur privé peuvent extraire, peuvent utiliser ces ressources, et la NASA peut les acheter et les utiliser pour alimenter non seulement les activités de la NASA, mais une toute nouvelle ère dynamique de développement public et privé dans l’exploration sur la lune puis, finalement, vers Mars », a déclaré aux journalistes Mike Gold, administrateur associé par intérim de la NASA pour les relations internationales et interinstitutions, lors d’une téléconférence aujourd’hui (3 décembre).

La NASA n’a pas encore fait de plans pour la récupération des échantillons prélevés et il n’est pas clair si le matériel sera amené sur Terre, ont déclaré des responsables de l’agence. (La NASA a déjà beaucoup de roches lunaires ici; le Missions Apollo transporté à la maison 842 livres, soit 342 kilogrammes, de matière lunaire entre 1969 et 1972.)

Les quatre sociétés et leurs attributions de contrat sont Masten Space Systems de Mojave, Californie (15 000 €); ispace Europe of Luxembourg (5 000 dollars); ispace Japan de Tokyo (5 000 dollars); et Lunar Outpost basé au Colorado (1 €).

Le financement est si faible parce que la NASA ne paie que pour le matériel collecté, sans payer la facture des coûts de développement des entreprises, ont déclaré des responsables de l’agence.

Masten, ispace Europe et Lunar Outpost prévoient tous de collecter leurs échantillons dans la région polaire sud de la lune, où les trois sociétés visent à atterrir en 2023. Masten utilisera son atterrisseur XL-1, ispace Europe s’appuiera sur son atterrisseur Hakuto-R et Le robot de Lunar Outpost va apparemment faire du stop sur la surface lunaire à bord de l’atterrisseur Blue Moon de Blue Origin, ont annoncé aujourd’hui des responsables de la NASA.

Hakuto-R est également l’atterrisseur de choix pour ispace Japan, qui collectera des échantillons de Lacus Somniorum, un site au nord-est proche de la lune, à la suite d’un atterrissage prévu là-bas en 2022.

Chaque ensemble d’échantillons accrochés pèsera entre 1,8 et 18 onces (50 à 500 grammes), selon un appel d’offres qui La NASA a publié en septembre . Les quatre sociétés fourniront des images des échantillons, ainsi que des données qui identifient l’endroit où elles ont été collectées.

« Suite à la réception de ces images et données, un transfert » sur place « de la propriété du régolithe lunaire à la NASA aura lieu », a déclaré des responsables de l’agence écrit dans une déclaration aujourd’hui . « Après le transfert de propriété, le matériel collecté devient la propriété exclusive de la NASA pour l’usage de l’agence dans le cadre du programme Artemis. »

Artémis est l’ambitieux programme d’exploration lunaire en équipage de la NASA, qui vise à faire atterrir deux astronautes près du pôle sud en 2024 et à établir une présence humaine durable à long terme sur et autour de la lune d’ici 2028.

Les nouveaux contrats annoncés renforcent les liens d’Artemis avec des partenaires internationaux et privés, déjà importants. Par exemple, la NASA s’appuiera sur des atterrisseurs privés pour faire descendre les astronautes d’Artémis sur la lune en 2024 et au-delà, et pour transporter des charges utiles robotiques sur la surface lunaire avant ces atterrissages marquants en équipage.

La NASA a également commencé à mettre sur pied une coalition internationale d’exploration de la lune, qui est officialisée par un ensemble de principes connus sous le nom de Accords d’Artémis . À ce jour, neuf nations ont signé les accords, leur ouvrant la voie à la participation au programme Artemis. Le Japon et le Luxembourg sont parmi les signataires, bien que ispace Japan et ispace Europe auraient toujours été éligibles aux contrats nouvellement attribués de la NASA même si leurs pays d’origine n’avaient pas signé, ont déclaré aujourd’hui des responsables de l’agence.

La NASA a reçu 22 propositions en réponse à la demande de septembre, ont déclaré des responsables de l’agence. Quatorze des 22 ont été jugées «inacceptables» pour des raisons de coût ou techniques, laissant un bassin de huit finalistes éligibles qui a été vanné à quatre lauréats.

La NASA paiera à chaque entreprise sélectionnée 10% de son prix à la signature, 10% lors du lancement et 80% lorsque l’échantillon collecté sera officiellement transféré à la NASA. Ainsi, Lunar Outpost recevra deux chèques de 10 cents chacun et un troisième de 80 cents.

Les responsables de la NASA ont souligné que les activités à venir seront menées conformément à la Traité sur l’espace extra-atmosphérique (OST), le document de 1967 qui forme la base du droit international de l’espace. L’OST interdit aux nations de revendiquer la souveraineté sur un territoire hors Terre mais, selon la plupart des experts et des défenseurs de l’exploration, n’interdit pas la utilisation et vente de ressources cosmiques .