La NASA abandonne la mission InSight sur Mars: le « bulldozer martien » échoue pour tenter de percer la planète

En 2018, l’atterrisseur InSight a atterri sur Mars avec un objectif clair: forer la surface martienne pour mieux étudier ses conditions. Deux ans plus tard et après de nombreuses tentatives et sacrifices, il fallait abandonner la mission. InSight n’a foré que 10% de la profondeur qu’il était censé forer.





Comme annoncé par la NASA, la mission a été officiellement perdue après l’atterrisseur n’a pas réussi à creuser la surface de Mars. C’était l’objectif principal de la mission, forer la surface pour mesurer plus précisément la température de la planète. Sans possibilité de le faire, il n’y a pas d’autre option que de mettre fin à la mission.

Une équipe de scientifiques allemands a été chargée de gérer la mission. Depuis deux ans, ils essaient d’obtenir une sonde de la chaleur interne de Mars et de sa croûte. L’appareil qui devait percer la surface il était censé atteindre cinq mètres de profondeur, au lieu de cela, il n’a percé qu’un maximum de 40 centimètres.

Au cours de ces derniers jours, les ingénieurs ont tenté de faire l’excavation pour la dernière fois. Après plus de 500 coups à la surface sur plusieurs jours et sans obtenir de résultats, la mission a été considérée comme un échec.

Mesures essentielles pour les futures missions

Tout n’a pas été une perte de temps. L’atterrisseur était équipé d’outils supplémentaires comme un sismomètre pour mesurer les tremblements de terre (martemots?) Sur Mars. Au cours de ces deux années, elle en a enregistré près de 500 dans son intégralité confirmant qu’il s’agit d’une planète géologiquement active. Il est également équipé d’une petite station météo qui enregistre et envoie quotidiennement les températures de la planète.

Par curiosité, l’atterrisseur InSight a également été utile pour entendre les sons de Mars pour la première fois. Equipé d’un micro, a enregistré le bruit du vent sur la planète rouge.

Ils espèrent que cet effort sera au moins aider à de futures missions et fouilles sur Mars. Au-delà de la mesure de la température de la planète, l’excavation de la surface de Mars a d’autres intérêts et utilisations. Il est essentiel, par exemple, de trouver d’éventuelles eaux liquides et autres éléments pouvant aider à une colonisation de la planète.

Maintenant, s’il est déjà difficile de creuser cinq mètres ici sur Terre, encore plus des centaines de millions de kilomètres, avec des conditions environnementales extrêmes et éloignées. Pour le moment InSight a terminé son travail et ce seront d’autres missions qui continueront avec lui. La persévérance est la prochaine qui devrait arriver et atterrir avec succès sur la planète voisine.

Via | POT