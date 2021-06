La NASA a rejeté les missions sur les lunes de Jupiter et Neptune : voici ce que nous avons peut-être découvert

10 juin 2021 10:37:56 IST

Cela fait 30 ans que la Nasa a visité Vénus pour la dernière fois, avec l’orbiteur Magellan en 1990. Maintenant, deux nouvelles missions ont été sélectionnés pour explorer l’atmosphère mortelle, les pressions écrasantes et le paysage volcanique.

Le processus remonte à février 2020, lorsque la Nasa a annoncé que quatre missions devaient subir un processus d’examen par les pairs de neuf mois pour la faisabilité. Ils faisaient tous partie du Programme découverte, lancé par la Nasa en 1992 pour réunir des scientifiques et des ingénieurs afin de créer des missions passionnantes et révolutionnaires. Mis à part les missions phares – telles que Curiosité et Persévérance – les missions opérant dans le cadre de Discovery ont adopté des approches uniques et innovantes pour explorer le système solaire.

Les deux missions Vénus gagnantes, Davinci et Veritas, ont reçu 500 millions de dollars américains (354 millions de livres sterling) et seront lancés entre 2028 et 2030. Mais la concurrence était rude de la part des deux missions perdantes, qui seraient allées à Io et Triton, respectivement les lunes de Jupiter et de Neptune. Alors, qu’est-ce qu’on rate en conséquence ?

Explorer la lune bizarre de Jupiter

Io est une lune étrange – même parmi les lunes, qui sont étranges au départ. En tant que lune la plus interne de Jupiter, en orbite à seulement 350 000 km au-dessus du sommet des nuages, elle donne à Io une extrême mécanisme de chauffage cela en fait le le plus volcaniquement actif objet dans le système solaire, arborant plus de quatre cents volcans.

Vous pourriez penser, étant donné que nous vivons sur une planète avec une bonne part de volcans, que nous aurions une bonne idée d’où vient toute cette chaleur. En fait, selon Alfred McEwen, chercheur principal de la mission proposée Io Volcanic Explorer ou IVO, nous ignorons encore profondément comment cela fonctionne réellement.

IVO a été conçu pour effectuer plusieurs survols de la lune et utiliser une suite d’instruments pour cartographier l’activité sur et sous la surface. En collectant des informations sur les champs magnétiques et gravitationnels d’Io, en filmant les énormes éruptions de lave et en analysant le gaz et la poussière s’échappant de la lune, IVO aiderait les scientifiques à apprendre comment la chaleur d’Io est générée et perdue.

Toutes ces informations sont cruciales – pas seulement pour des vidéos impressionnantes de volcans spatiaux – car ce type d’activité extrême est considéré comme un aspect important de la formation et de l’évolution planétaire. En comprenant les processus qui entraînent le changement sur Io, nous pouvons finalement en apprendre davantage sur la façon dont les planètes et les lunes sont nées.

Les géants de glace

Les planètes les moins explorées et comprises sont Uranus et Neptune, et elles abritent certaines des choses les plus bizarres du système solaire. Uranus a une inclinaison axiale – l’angle de son axe de rotation par rapport au plan autour duquel il orbite autour du Soleil – si extrême qu’il tourne sur le côté. On pense que cela est le résultat d’un collision géante dans le passé du système solaire.

Pendant ce temps, Neptune abrite le seule grande lune qui orbite en arrière autour de sa planète mère, le curieux Triton. L’arrangement orbital particulier n’est pas là où s’arrêtent les bizarreries. Le plan dans lequel Triton orbite est décalé de 23 degrés extrêmes par rapport à celui de Neptune, et on pense qu’il s’est déplacé vers Neptune de la ceinture de Kuiper, la région au-delà de l’orbite de Neptune remplie de restes glacés de la formation du système solaire.

Triton a également un ionosphère active – une couche de particules chargées dans son atmosphère dix fois plus active que toute autre lune, qui n’est pas alimentée par le Soleil – ainsi qu’une surface en constante évolution et dynamique, recouverte de ce qui pourrait être de la neige azotée. Lorsque Voyager 2 a photographié la lune, il a découvert des cryovolcans – des geysers faisant éclater de la glace et du gaz jusqu’à 8 km de haut, ce qui pourrait indiquer un océan souterrain.

La mission Trident proposée aurait exploré ces nombreuses choses étranges à propos de la lune. Il a proposé une approche à trois volets utilisant des instruments pour mesurer le champ magnétique du Triton. Il aurait identifié la présence et la structure d’un océan souterrain. Des caméras infrarouges haute résolution auraient permis au vaisseau spatial d’imager toute la surface, en utilisant la lumière du soleil réfléchie par Neptune, montrant aux scientifiques ce qui avait changé depuis la dernière visite en 1989. Enfin, le vaisseau spatial aurait essayé de découvrir comment la surface de Triton reste si dynamique et jeune.

En fin de compte, Trident et IVO ont perdu contre les missions Vénus. Il aurait été fascinant d’explorer à nouveau les confins du système solaire, ou de voir les volcans colossaux d’Io. Mais Vénus est une planète fascinante, avec des mystères et un potentiel qui lui sont propres.

Ashley Spindler, chercheur en innovation STFC, Université du Hertfordshire

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

