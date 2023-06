La Narcosatánica : la série HBO MAX TRUE STORY que vous DEVEZ VOIR

in

HBO Max

La série suit Sara Aldrete, accusée du meurtre de 13 personnes.



© HBO MAXLa série documentaire suit l’un des cas les plus controversés au Mexique à la fin des années 90

Suite au succès mondial des contenus mexicains originaux tels que trop, HBO Max continue de lancer des productions originales et nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur Le Narcosataniqueongle série documentaire qui raconte une histoire vraie qui a marqué le Mexique.

La série suit l’histoire de Sara Aldrete, une femme accusée d’enterrement, d’exhumation et de profanation de cadavres, ainsi que du meurtre de 13 personnes.

+ Quand La Narcosatánica est-elle diffusée sur HBO Max et combien d’épisodes compte-t-elle?

La production est une docu-série de trois épisodesQuoi ouvre le 13 juillet sur la plateforme de streaming et, via la chaîne HBO, avec un épisode hebdomadaire tous les dimanches.

+ Narcosatanic est-il une histoire vraie ?

Le Narcosatanique Enquêtez sur la véritable histoire de Sara María Aldrete Villareal et son implication dans l’une des affaires criminelles les plus controversées au Mexique dans les années 1980.

A 22 ans, Sara était liée à une secte, dirigée par Adolfo de Jesús Constanzo, surnommé « Le Parrain ».un santero accusé de meurtre en série et de mutilation rituelle de ses victimes.

« Notre engagement est de montrer toutes les versions possibles des faits. Trois choses seront vues ici : la rigueur journalistique, les preuves et de nouvelles données qui n’ont pas été divulguées dans le passé.. Il ne s’agit pas de racheter Sara, mais de présenter les faits recueillis et laisser les gens prendre leur propre décision», a déclaré Claudia Fernández, responsable principale du développement de contenu non romanesque chez Warner Bros. Discovery.

Étant une série documentaire, la production a le témoignage de Sara elle-même. De plus, le public pourra voir reconstitutions d’événements, documents d’archives et rapports spéciaux pour raconter l’histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?