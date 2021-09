La naissance de Carnage révélée dans le clip Extended Venom 2 de PlayStation

PlayStation vient de sortir un clip de 4 minutes de Venom: Let There Be Carnage, révélant la naissance de Carnage et sa suppression de l’ensemble de l’équipe de condamnation à mort. Personne n’est en sécurité lorsque le tueur en série Cletus Kasady le jour de son exécution reçoit sa dose mortelle. Mortel pour eux !

Ils nous ont donné un avant-goût hier, avec les branches ensanglantées jaillissant de sous sa peau et un éclair de ce qu’il est en train de devenir, mais le saint symbiote fume, je n’étais pas prêt pour ce démontage. La langue! Quand ils disent Carnage, ils le pensent vraiment ! Cletus dit: « Profitez du spectacle », comme ses « derniers mots ». Ne vous en faites pas si nous le faisons !

Réalisé par le Seigneur des Anneaux la star Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel, d’après une histoire qu’elle a écrite avec Tom Hardy, Venom : qu’il y ait un carnage met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock et de son alter ego extraterrestre Venom aux côtés de Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham et Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady AKA Carnage.

Récemment, Tom Hardy s’est entretenu avec l’AV Club pour discuter des critiques mitigées des critiques et d’un public qui était prêt à en savoir plus. Il a écouté les fans lorsqu’il s’est mis à créer le prochain conte. « Nous avons regardé avec impatience pour voir comment (Venin) a été pris par le public et les critiques », a déclaré Hardy. « Les critiques n’ont pas vraiment aimé ça, mais le public a répondu. Nous avons regardé ce à quoi ils répondaient et aussi ce qui nous passionnait et certaines des choses qu’ils aiment sont les choses que nous savions que nous voulions dans le premier. »

Hardy voulait Venom : qu’il y ait un carnage pour approfondir la relation entre Eddie Brock et Venom. « Nous voulons partir en voyage avec eux et voir s’ils se développent. Il ne s’agit pas simplement d' »un homme attaqué par un parasite ». Il pense qu’il a une maladie tropicale et qu’il est en train de mourir et ce n’est pas le cas. Il a juste un grand extraterrestre très sympathique qui vit en lui, mais qui est aussi très dangereux. Alors, que se passe-t-il ensuite ? »

Hardy compare Eddie et Venom à Le couple étrange‘s Oscar et Felix, affirmant qu’ils sont comme des « colocataires qui ne s’entendent pas du tout. Ils ont des idées et des opinions très différentes sur le monde et se frottent l’un contre l’autre dans un tout petit appartement. Deux amants se disputent, un marié couple se dispute… nos deux colocataires sont des sortes de personnages asexués qui sont obligés de vivre ensemble. »

Venom : qu’il y ait un carnage reprend plus d’un an après les événements de Venin. Le journaliste d’investigation Eddie Brock a du mal à s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison après une exécution ratée. L’attente touche à sa fin! Attrapez-le dans les salles le 1er octobre. C’est juste à deux nuits !

