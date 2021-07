La nageuse paralympique Becca Meyers quitte l’équipe américaine après s’être vu refuser une aide soignante

Becca Meyers, nageuse triple médaillée d’or paralympique, s’est retirée des Jeux de Tokyo après s’être fait dire qu’elle ne pouvait pas amener son assistante de soins personnels à la compétition.

Le natif de Baltimore a déclaré que c’était une « décision déchirante » de partir, mais a insisté sur le fait que cette décision était nécessaire pour défendre « les générations futures d’athlètes paralympiques ».

« Je suis en colère, je suis déçu, mais surtout, je suis triste de ne pas représenter mon pays », Meyers a déclaré dans un communiqué mardi.

Le cœur brisé de partager que je me retire des Jeux paralympiques de Tokyo. L’USOPC a refusé à plusieurs reprises mon aménagement raisonnable et essentiel en raison de mon handicap, ne me laissant pas le choix. Déclaration complète ci-dessous : pic.twitter.com/p9tKsbPip2 – Becca Meyers (@becca_meyers) 20 juillet 2021

Meyers, 26 ans, est sourde depuis la naissance en raison du syndrome d’Usher et perd progressivement la vue. L’athlète a déclaré qu’on lui avait refusé sa demande d’amener son assistante de soins personnels, qui est sa mère, aux jeux.

Au lieu de cela, un assistant de soins personnels sera chargé de servir les 34 nageurs paralympiques, dont neuf ont une déficience visuelle, a déclaré Meyers.

« L’USOPC m’a refusé, en tant qu’athlète sourd-aveugle, un aménagement raisonnable et essentiel pour pouvoir concourir à Tokyo » dit Meyers.

« L’USOPC m’a approuvé avoir un PCA de confiance (ma mère) à toutes les réunions internationales depuis 2017, mais cette fois, c’est différent. Avec Covid, il y a de nouvelles mesures de sécurité et des limites pour le personnel non essentiel en place, à juste titre, mais un PCA de confiance est essentiel pour que je puisse concourir. »

Un représentant du Comité olympique et paralympique américain n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter mardi.

Becca Meyers est six fois médaillée paralympique, mais elle fait face à de dangereuses inégalités qui la forcent à ne pas participer aux matchs de cette année. Je demande au Comité olympique et paralympique américain de s’assurer que TOUS les athlètes reçoivent l’hébergement et le soutien dont ils ont besoin pour concourir. pic.twitter.com/vrsrRPConK – La sénatrice Maggie Hassan (@SenatorHassan) 20 juillet 2021

Meyers a obtenu le soutien de la sénatrice américaine Maggie Hassan, D-Maine, qui a qualifié cette situation de « situation évitable ».

« Les personnes handicapées ne devraient pas être obligées de naviguer aux Jeux olympiques de Tokyo sans le soutien dont elles ont besoin », a déclaré le législateur.

« C’est un scandale et une situation évitable qui n’aurait jamais dû arriver à ce point. Je veux donc que le Comité olympique et paralympique américain travaille immédiatement pour résoudre ce problème. »

Meyers est l’une des athlètes les plus décorées de son sport, remportant trois médailles d’or, deux d’argent et une médaille de bronze aux Jeux de Londres 2012 et 2016 à Rio. Elle a remporté ses trois médailles d’or il y a cinq ans au 100 mètres papillon, 200 mètres quatre nages individuel et 400 mètres nage libre.

« Alors, en 2021, pourquoi en tant que personne handicapée, je me bats toujours pour mes droits ? » elle a écrit. « Je parle pour les générations futures d’athlètes paralympiques dans l’espoir qu’ils n’auront jamais à ressentir la douleur que j’ai subie. Assez, c’est assez. »

Les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux paralympiques auront lieu respectivement le 24 août et le 5 septembre.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.