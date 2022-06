La nageuse Anita Alvarez dit que sa « santé est bonne » dans une nouvelle mise à jour après s’être évanouie dans la piscine

Anita Alvarez réfléchit à ses récents problèmes de santé après s’être évanouie dans l’eau lors de sa routine aux Championnats du monde aquatiques de la FINA à Budapest, en Hongrie.

La nageuse artistique olympique de 25 ans a noté que sa « santé est bonne » et qu’elle se sent « beaucoup mieux » depuis qu’elle a perdu connaissance dans la piscine alors qu’elle participait à la finale libre féminine en solo le 22 juin.

«J’ai pris une pause décente après Tokyo et peu de temps après mon retour, j’ai fracturé des os et subi une opération du pied, peu de temps après mon retour de celui qui était également peu de temps avant de partir pour les Mondiaux, j’ai eu le COVID. Et bien, nous savons tous ce qui s’est passé ensuite », a écrit Alvarez sur Instagram.

« Bien qu’il semble que l’univers ait été contre moi toute l’année, je crois fermement que les choses se passent pour une raison et que j’apprends de chaque situation avec un esprit et un cœur ouverts », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle relèvera les défis. elle s’occupe et s’occupe de « continuer à créer mon propre chemin de vie ».

Elle a noté que même si les gens « critiqueront et ne seront pas d’accord » avec ses opinions, elle apprécie toutes les opinions. « Mais j’apprends au fur et à mesure ; Conscient des erreurs passées mais toujours concentré sur la façon dont je peux être meilleur à l’avenir.

Après avoir longuement réfléchi à ce qu’elle voulait partager avec ses abonnés, elle a fait une brève mise à jour de sa santé.

« Avec les informations dont nous disposons, ma santé est bonne et je me sens beaucoup mieux aujourd’hui et c’est le plus important », a expliqué Alvarez – qui a participé aux Jeux olympiques de 2016 et 2020. « Pour tous ceux qui s’inquiètent que cela se produise régulièrement et que je le repousse simplement parce que je ne prends pas ma santé au sérieux, c’est une erreur et j’espère que vous pourrez comprendre ma position et respecter ma vie privée en même temps. »

L’athlète a noté qu’elle est une personne qui valorise la vie privée et voir « cette explosion dans les médias de quelque chose de si personnel » a été « un peu troublante ».

« J’ai vu d’innombrables médecins et j’ai subi des tests approfondis au fil des ans », a-t-elle déclaré. « Et je continuerai à enquêter plus avant jusqu’à ce que j’aie une réponse parce que c’est ma passion, c’est ce pour quoi je vis, et je suis encore… seulement.en train de commencer. »

Au cours de sa routine solo la semaine dernière, Alvarez a commencé à dériver au fond de la piscine. Son entraîneur, Andrea Fuentes, a sauté à l’eau pour la sauver. Alvarez était sous l’eau pendant près de deux minutes avant que Fuentes ne la sauve.

« Dès qu’elle est tombée immédiatement, j’ai su que quelque chose n’allait pas », a déclaré Fuentes à Miguel Almaguer d’AUJOURD’HUI.

Rappelant l’incident, Alvarez a déclaré que « tout est devenu noir. Tout s’est passé très vite. »

« Je me souviens d’être descendu et d’être comme, un peu comme, ‘Oh oh, je ne me sens pas trop bien' », a déclaré le nageur. « C’est littéralement la dernière chose dont je me souviens, en fait. »

« Je pense que j’ai tout de suite su que j’irais bien », a déclaré Alvarez. « Je veux dire, dès que j’ai commencé à respirer et que j’étais réveillé et tout. »

Fuentes a précédemment partagé sur son Instagram que les médecins légistes ont déterminé que les signes vitaux d’Alvarez, y compris la fréquence cardiaque, l’oxygène et la tension artérielle, étaient tous en bon état.

