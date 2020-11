La mystérieuse société Benedict arrive à Disney Plus l’année prochaine

La prochaine adaptation de La mystérieuse société bénédictine fait le saut de Hulu et tombera à la place sur Disney Plus l’année prochaine.

Fans de La mystérieuse société bénédictine les livres ont quelque chose à espérer sur Disney Plus l’année prochaine alors que la prochaine adaptation de la série télévisée y fera ses débuts. L’émission de 8 épisodes est basée sur le premier roman de la série et a été initialement développée pour Hulu.

En faisant le saut vers Hulu, les développeurs et les dirigeants ont publié ces déclarations:

«La Mysterious Benedict Society» est une adaptation magnifiquement exécutée de la célèbre et aimée série de livres. C’est original, astucieux et amusant pour toute la famille, ce qui en fait la solution idéale pour Disney + », a déclaré Dana Walden, président de Entertainment, Walt Disney Television. «L’un des grands avantages pour les créateurs qui travaillent avec notre entreprise est que nous avons une plate-forme adaptée à chaque série, et après avoir vu les premiers épisodes de cette série, il n’y a pas de meilleur chez-soi que Disney +.»

«Disney + s’est imposé au cours de la dernière année comme le centre de diffusion en continu d’une gamme variée de contenus de haute qualité mettant en vedette des franchises, des histoires et des personnages bien-aimés», a déclaré Ricky Strauss, président, Programmation et Curation de contenu, Disney + et Hulu. «Nous sommes ravis d’ajouter« The Mysterious Benedict Society »à Disney + et savons que cela captivera l’imagination de nos téléspectateurs avec de nouveaux mondes passionnants et captivera le cœur d’un public de tous âges.»

Les scénaristes / créateurs de la série Matt Manfredi et Phil Hay ont déclaré: «Nous sommes tellement ravis que Disney + soit le foyer de notre émission. Quel bel endroit pour être! C’est une belle chose de se sentir aussi soutenu et inspiré que nous l’avons fait, à chaque étape du chemin, par toute notre équipe au 20e, Hulu et la famille Disney; et nous sommes honorés et satisfaits de la croyance dans le spectacle que cela représente. À partir du moment où Jamie et Karen nous ont apporté ces livres fantastiques, grâce à notre collaboration avec Todd, Darren, Tony et notre incroyable casting et équipe, nous nous sommes sentis très chanceux. Je me sens certainement comme ça aujourd’hui.

Les showrunners Todd Slavkin et Darren Swimmer ont ajouté: «Nous sommes ravis d’aider à apporter le merveilleux livre de Trenton Lee Stewart et l’adaptation exquise de Matt et Phil à Disney +. C’est la plate-forme idéale pour la Mysterious Benedict Society et nous avons hâte que le monde entier voie ce spectacle.