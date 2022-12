La mystérieuse comédie de moins de 90 minutes qui fait fureur sur Netflix

NETFLIX

C’est le film italien à ne pas manquer si vous avez aimé Glass Onion : A Knives Out Mystery. Sachez de quoi il s’agit !

© IMDbLe film italien chargé de comédie et de mystère qui fait fureur sur Netflix.

Pour ceux qui aiment les films policiers, il y a quelques jours Netflix a lancé dans son catalogue une production incontournable intitulée Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. Comme le long métrage original, le film respecte le même format : tous les protagonistes sont suspects dans un homicide et pourraient avoir un plan derrière. Mais ce n’est pas la seule histoire dans le meilleur style roman policier que vous devez voir si vous êtes pris dans des intrigues intrigantes.

Une autre proposition est intitulée 7 femmes et un mystèreun film réalisé par Alessandro Genovesi Scénarisé par Lisa Nur Sultan. Le film italien fait partie du catalogue de la plateforme de streaming et, comme son titre l’indique, tente de résoudre un mystère traversé non seulement de suspense, mais aussi de comédie. Ce n’est pas tout! Sa durée est juste 1 heure et 24 minutesil apparaît donc comme la recommandation idéale pour profiter de ce week-end.

Synopsis de 7 femmes et un mystère :

Situé au milieu de Noël, le film met en vedette 7 femmes particulières qui font face à un meurtre mystérieux. Et c’est celui qui est mort qui a été, justement, le patriarche de sa famille. C’est pourquoi -enfermés dans leur manoir- ils doivent décider qui était le meurtrier et quelles sont les raisons pour mettre fin à la vie de l’homme puissant.

Bande-annonce de 7 femmes et un mystère :

Casting de 7 femmes et un mystère :

Margherita Acheter comme Margherita

Diana Del Bufalo comme Susanna

Sabrina Impacciatore comme Agostine

Benedetta Porcaroli comme Caterina

Micaela Ramazzotti comme Véronique

Luisa Ranieri comme Maria

Complétez le casting :

Ornella Vanoni comme Rachele

Luca Pastorelli comme Marcello

Alyson Leigh Rosenfeld comme Susanna

Marco Rossetti comme Ispettore di Polizia

