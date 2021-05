La mystérieuse bande-annonce de la Benedict Society: quatre orphelins surdoués doivent sauver le monde sur Disney +

Disney a maintenant publié la première bande-annonce et l’illustration de sa prochaine série d’aventures mystérieuses,La mystérieuse société bénédictine. En raison de la première exclusivement sur Disney +, La mystérieuse société bénédictine met en vedette Tony Hale, lauréat d’un prix Emmy®, dans la série de 8 épisodes, qui débutera le mois prochain le vendredi 25 juin.

Basé sur la série de livres à succès de Trenton Lee Stewart, La mystérieuse société bénédictine suit quatre orphelins surdoués qui sont recrutés par l’excentrique M. Benedict (Tony Hale) pour sauver le monde. Après avoir remporté un concours de bourses, les quatre orphelins surdoués sont recrutés par le curieux M. Benedict pour une mission dangereuse visant à sauver le monde d’une crise mondiale connue sous le nom de l’urgence. Reynie, Sticky, Kate et Constance doivent s’infiltrer dans le mystérieux LIVE Institute pour découvrir la vérité derrière la crise. Lorsque le directeur, le Dr Curtain sophistiqué semble être derrière cette panique mondiale, les enfants de « The Mysterious Benedict Society » doivent concevoir un plan pour le vaincre.

Avec Kristen Schaal comme numéro deux, MaameYaa Boafo comme Rhonda, Ryan Hurst comme Milligan, Gia Sandhu comme Mme Perumal, Mystic Inscho comme Reynie Muldoon, Emmy DeOliveira comme Kate Weatherall, Seth Carr comme George ‘Sticky’ Washington et Marta Timofeeva comme Constance Contraire aux côtés de Tony Hale en tant que M. Benedict et M. Curtain, La mystérieuse société bénédictine promet le genre de mystère et d’aventure conçu sur mesure pour la plate-forme de streaming de plus en plus populaire de Disney.

La mystérieuse société bénédictine est produit par Sonar Entertainment, 20th Television, Jamie Tarses, Karen Kehela Sherwood, Deepak Nayar, James Bobin, Matt Manfredi (écrivain / créateur) et Phil Hay (écrivain / créateur). Les showrunners de la série sont Darren Swimmer et Todd Slavkin, avec Phil Hay et Matt Manfredi ayant écrit l’épisode pilote avec James Bobin sur le point de réaliser.

La mystérieuse société bénédictine est un roman qui a été écrit par Trenton Lee Stewart et illustré par Carson Ellis et a été publié pour la première fois en 2007. Suite à un complot similaire à la prochaine adaptation de Disney + sur quatre enfants surdoués, Reynie Muldoon, George « Sticky » Washington, Kate Wetherall et Constance Contraire, qui forme la «Mysterious Benedict Society» titulaire, le livre a été bien accueilli par les critiques, dont beaucoup ont loué l’intrigue énigmatique et l’utilisation d’énigmes dans l’histoire, ce qui devrait ravir le public lorsque l’émission sera disponible le mois prochain.

La mystérieuse société bénédictine a remporté plusieurs prix littéraires, y compris le prix 2007 Booklist Editors ‘Choice: Books for Youth et le prix Notable Children’s Book for Middle Readers de l’American Library Association, et a été un best-seller du New York Times.

La mystérieuse société bénédictine a continué à figurer dans un quatuor de livres pour enfants, tous écrits par Trenton Lee Stewart. Titré La mystérieuse société Benoît XVI et le périlleux voyage (2008), The Mysterious Benedict Society and the Prisoner’s Dilemma (2009), et enfin La mystérieuse société Benoît XVI et l’énigme des siècles (2019), la série de romans développe la bataille des quatre enfants contre les forces du mal. Un livre de préquelles, L’éducation extraordinaire de Nicolas Benoît, a également été publié en 2012, alors attendez-vous à beaucoup plus d’aventures en série de La mystérieuse société bénédictine sur Disney + si la première saison s’avère être un succès. La mystérieuse société bénédictine devrait faire ses débuts sur Disney + le 25 juin 2021 et se composera de huit épisodes.

