La musique et Dave Filoni mettent un rythme épique pour le ‘Chapitre 13’ – REVUE

Le mandalorien a élargi le monde qu’il crée pour ses personnages originaux comme Mando et The Child. Mais il fait également un excellent travail de liaison avec l’univers élargi de Star Wars que les fans connaissent déjà. Cela inclut Bo-Katan dans l’épisode 3 et l’allusion à Snoke dans le dernier épisode (ou au moins sa création précoce).

Maintenant, le moment tant attendu est arrivé avec l’épisode 5, «Chapitre 13: Les Jedi», et il n’a pas déçu. [Spoiler alert: Spoilers ahead for The Mandalorian Season 2, Episode 5].

Mando arrive à Corvus mais tombe dans une situation activement hostile

Après les débuts d’un certain quelqu’un (auquel nous reviendrons dans une minute), Mando arrive enfin à Corvus. Il se dirige vers la ville fortifiée que nous venons de voir abritant des gens pas si formidables, mais bien sûr, Din ne le sait pas. Il voit tout de suite que les gens sont pris en otage et ont peur de parler à des personnes extérieures.

Le magistrat, comme elle l’appelle, demande alors l’aide de Mando pour tuer les Jedi qui ont tenté de s’introduire dans la ville la nuit précédente. Bien sûr, Din sait que c’est probablement Ahsoka Tano, alors il accepte mais ne le fait que pour se rendre à Ahsoka.

C’était un peu effrayant de voir Din valser dans cette ville, sachant qu’il y avait un danger, mais heureusement, ils l’ont laissé partir. L’enfant est toujours un mignon petit goober, et est même un peu timide quand l’un des principaux gardes l’interroge à son sujet.

« Je reste pour la chance », a déclaré Mando à propos de Baby Yoda. Bien que ce ne soit qu’une couverture, c’était probablement plus proche de la vérité que Din ne le saura jamais.

En parlant de ça, The Child devient beaucoup plus verbal, ce qui est passionnant à entendre. Même si c’est juste pour le facteur de gentillesse.

Ahsoka Tano fait enfin ses débuts en live-action; ça vaut le coup d’attendre mais c’est très différent de la version animée

OK, entrer dans l’Ahsoka Tano de tout cela, sa grande entrée a commencé l’épisode. Ce chapitre a été écrit et réalisé par Dave Filoni, qui a co-créé le personnage avec George Lucas pour La guerre des clones film d’animation et séries ultérieures, qui ont débuté en 2008. Il est connu pour beaucoup de choses, et Ahsoka en fait partie. Il y a aussi des Loth-cats ici aussi, donc l’influence de Filoni est difficile à manquer.

Voir Ahsoka courir à travers les arbres stériles et entendre ses sabres laser couper l’air était excitant pour les fans de longue date du personnage. Elle est si unique dans le fait qu’elle a résisté à l’épreuve du temps plus longtemps que la plupart Guerres des étoiles les personnages ont. Il s’agit de ses débuts en live-action, interprétés par Rosario Dawson.

Cependant, ce n’est pas le moment le plus excitant ni le plus épique pour Ahsoka Tano. Mais c’était quand même un grand moment pour le personnage et pour Le mandalorien pour évoquer un tel rôle. Et n’importe quel fan mentirait s’ils disaient qu’entendre le thème d’Ahsoka dans la musique ne leur a pas envoyé de frissons dans le dos alors qu’elle entrait dans le cadre pour la première fois.

Passant à son esthétique, il semble être un choix étrange de rendre le lekku et les montrals d’Ahsoka tellement plus petits qu’ils ne l’étaient en Rebelles de Star Wars, mais peut-être qu’ils ne se sont pas bien traduits en live-action. Bien que les fans l’aient vu dans La revanche des Sith avec Shaak Ti.

Peut-être que le look d’Ahsoka a été changé pour la mobilité. Cela allait toujours être un obstacle. Prendre un personnage animé bien-aimé avec autant de temps d’écran et le transférer en direct n’allait pas se produire sans ses obstacles. Ils ont fait un travail décent avec Ahsoka.

Mando sur Corvus dans «Le Mandalorien» «Chapitre 13: Les Jedi» | Disney + / Lucasfilm Ltd.

Baby Yoda n’est plus Baby Yoda

Avec Din Djarin marchant directement dans le territoire d’Ahsoka sur Corvus, très évidemment un Mandalorien, les fans étaient dans une réunion tendue, mais c’était quand même très amusant de les voir interagir. Ahsoka, bien sûr, a pris une longueur d’avance sur Mando, et ils se sont un peu disputés. Mais elle s’est arrêtée une fois que Mando a mentionné Bo-Katan.

Et, bien sûr, elle a remarqué The Child juste après, et a pris génial intérêt pour lui.

Elle utilise la Force pour converser avec lui, et c’est assez adorable de voir The Child dans cet élément. Et, il n’est plus « The Child » ou même « Baby Yoda ». Son nom est Grogu, et il est ne pas même un Strand-cast ou clone comme beaucoup le pensaient. C’est un être vivant, qui respire, qui est très réel et qui s’entraînait au temple Jedi pendant la guerre des clones. Il était là quand Ahsoka était aussi. Et il a été caché après l’Ordre 66, d’une manière ou d’une autre, et s’est retrouvé entre les mains de l’Empire, du Client et de l’expérience qui tente actuellement d’utiliser ses cellules midi-chloriennes pour créer des clones sensibles à la Force.

Mando veut qu’Ahsoka le forme, bien sûr. C’est la raison pour laquelle il est ici. Il a décidé d’emmener l’enfant – Grogu – chez Jedi afin qu’il puisse être protégé et s’entraîner. Cependant, Ahsoka est très contre cela. D’une part, elle ne dit pas cela à Din, mais elle n’est techniquement pas un Jedi. Elle explique que l’Ordre Jedi n’est pas une chose, mais la raison principale est l’énorme attachement de Grogu à Mando. C’est la première fois que quelqu’un dit, carrément, que Din est une figure paternelle de Baby Yoda.

Le magistrat dans l’épisode 5 de «Le mandalorien» | Disney + / Lucasfilm Ltd.

Il reste beaucoup de choses ouvertes et une tonne d’informations jetées au spectateur

Ahsoka sait ce que les attachements font à un Jedi. De première main, elle a vu comment Anakin est passée du statut de meilleure personne qu’elle connaissait à celui de Dark Vador. Mando ne connaît pas le code Jedi, il est donc difficile de le voir lutter pour comprendre cela, mais le public connaît également la douleur qu’Ahsoka a endurée. C’est lourd.

Mais Ahsoka accepte son accord pour aider à renverser le magistrat de la ville. En échange de son aide, il ne la tuera pas (même si, le ferait-il vraiment, si cela se résumait à cela?) Et elle entraînerait Grogu.

Les téléspectateurs découvrent que le magistrat est Morgan Elsbeth, qui existe également depuis la guerre des clones et qui est connue pour piller des mondes, comme celui-ci.

C’est un épisode assez sombre, avec Ahsoka tuant les gardes du tribunal de première instance un par un. Mais cela évoque vraiment le facteur de fraîcheur d’Ahsoka. C’est la partie de l’épisode qui correspond le mieux à la férocité de Tano. La photo avec Ahsoka allumant ses sabres laser devant son visage, juste avant qu’elle ne frappe l’un d’eux? D’or.

C’est aussi un épisode plein de suspens, avec de nombreux moments à couper le souffle. Et avec seulement trois épisodes restants, et probablement plus de temps avec Ahsoka cette saison, l’épisode indique des retombées et des projets futurs.

Avec quelque chose d’aussi gros que le grand amiral Thrawn l’a mentionné, c’est mûr pour un spin-off ou une trilogie de films quelque part sur la ligne. Il n’y a pas moyen Le mandalorien va s’attaquer à cela, du tout, et surtout pas cette saison.

Cela signifie également qu’Ahsoka est toujours à la recherche d’Ezra Bridger. Ce qui est très intéressant car, alors, pourquoi est-elle seule? Où est Sabine Wren? La dernière fois que les téléspectateurs ont vu Ahsoka, elle était avec Sabine, à la recherche d’Ezra. La plus grande possibilité, ici, est qu’ils se séparent, et Ahsoka a suivi la tête de Morgan Elsbeth, tandis que Sabine est allée ailleurs. Cela expliquerait pourquoi Bo-Katan savait où était Ahsoka parce qu’elle restait en contact avec Sabine, et Sabine est restée en contact avec Bo-Katan. Vraisemblablement, c’est.

La musique de cet épisode est vraiment ce qui a fait se sentir Ahsoka Tano comme Ahsoka Tano

Il n’y a pas de mensonge sur le fait qu’il n’y a pas de tristesse associée à ce moment pour les fans inconditionnels d’Ahsoka Tano. Ashley Eckstein, l’inventeur du rôle, n’est pas du tout impliqué dans cette nouvelle itération d’Ahsoka. Et c’est un peu ressenti. Eckstein est vraiment le cœur du personnage, et aussi bien que ce soit de la voir en direct, il semble y avoir quelque chose qui manque à la partie. Et cela pourrait bien être l’âme qu’Eckstein apporte à Tano.

Donc, entendre à nouveau le thème d’Ahsoka à la fin était vraiment ce qui a tout réuni. La musique est toujours le moteur de Le mandalorien, comme c’est le cas avec la plupart des Guerres des étoiles. Et avoir cette poussée supplémentaire de nostalgie et de magie de caractère pour nous associer à Ahsoka à ses moments les plus émouvants de cet épisode signifiait beaucoup.

Avec son apparence physique un peu décalée et son style de combat différent de sa forme animée, Ahsoka Tano n’est certainement pas la même que les fans d’Ahsoka sont tombés amoureux en 2008 et à nouveau plus tôt cette année. Mais elle symbolise toujours une lueur d’espoir massive. Parce qu’Ahsoka n’est pas seulement l’ancien Padawan d’Anakin ou un porteur de Force vraiment puissant. Elle est l’une des personnes les plus puissantes sensibles à la Force à ce stade. Et elle est aussi la plus au cœur d’or.

Ses assez évident Filoni ni Guerres des étoiles est presque terminé avec Ahsoka Tano. Et Le mandalorien se dirige également vers un ancien temple Jedi. C’est le moment idéal pour être fan.

