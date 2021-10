La musique de Star Wars de Gordy Haab fait l’objet d’une campagne pour attirer l’attention des Grammy

Guerres des étoiles n’est pas étranger aux Grammys avec à peu près toutes les partitions de John Williams faites pour une galaxie lointaine, très lointaine recevant une certaine forme d’attention. Il est donc logique que le compositeur Gordy Haab soit en train de faire campagne pour son récent Guerres des étoiles travaille pour la considération Grammy.

Historiquement, les Grammys ont tendance à ignorer les jeux malgré les sons incroyables qui proviennent du médium. Le thème de Christopher Tin pour Civilization IV a remporté en 2011, devenant à la fois la première nomination de jeu et la première victoire de jeu dans l’histoire des prix. Quelques années plus tard, la partition complète d’Austin Wintory pour Journey recevrait également une nomination, mais au-delà de ces deux cas, l’attention du jeu a été difficile à attirer.

Mais quelle meilleure façon d’attirer l’attention qu’avec Guerres des étoiles? Tout le monde connaît et aime Guerres des étoiles, surtout Guerres des étoiles musique. Et les contributions de Haab à cet univers ne font pas exception, le score des escadrons étant particulièrement bon.

La campagne est double, l’intégralité de la partition pour les escadrons étant défendue dans la catégorie de la bande-son pour les médias visuels. Pendant ce temps, plusieurs pièces individuelles de Battlefront 2 sont à l’ordre du jour. Smuggler’s Run est en compétition pour la composition instrumentale, ainsi que pour l’arrangement, l’instrumental ou l’a capella. De plus, le thème d’Iden Versio est disponible pour l’arrangement, l’instrumental et le chant.

Espérons que cela gagne du terrain, car la musique de jeu est sous-estimée criminellement, et ce depuis un certain temps. longue temps de ceux qui ne sont pas déjà investis dans les jeux. Cela pourrait être exactement ce dont l’industrie a besoin. Que pensez-vous de cette musique ? Selon vous, laquelle des nominations est la plus probable ? Vous avez un favori ? Faites-nous signe dans les commentaires.