La musique de fond ne vous aide pas à être plus productif: c’est ainsi que fonctionne la science de la concentration

La musique de fond est un stimulus sensoriel qui influence les performances cognitives des gens. La musique de fond a été revendiquée pendant des décennies pour améliorer la créativité pour des tâches impliquant des compétences spatiales telles que le dessin ou la conception. Il suffit de parcourir les listes de lecture Spotify pour trouver des centaines de compilations sous des titres tels que «Musique avec laquelle travailler», «18 heures de musique sur lesquelles se concentrer», et un vaste catalogue d’exemples similaires. On y trouve de la musique classique de Beethoven ou Liszt aux ballades d’Otis Redding et Stevie Wonder.

Mais la vérité est que l’effet qu’ils créent sur nous est exactement le contraire. Écouter de la musique en arrière-plan réduit nos capacités, selon plusieurs études scientifiques.

L’étude. Des psychologues de diverses universités du Lancashire, de Gävle et de Lancaster ont étudié l’impact de la musique de fond sur la performance et la concentration en présentant à diverses personnes des problèmes de perception verbale nécessitant de la créativité. Les participants ont vu trois mots (par exemple, robe, montre, fleur), avec l’obligation de trouver un mot associé (dans ce cas, «soleil») qui peut être combiné pour former un mot ou une expression commune (par exemple, robe ensoleillée, cadran solaire) et tournesol) tout en écoutant des chansons avec des paroles étrangères et inconnues, de la musique instrumentale sans paroles et des chansons avec des paroles familières et familières.

Ils ont constaté que la musique de fond «altérait considérablement» la capacité des gens à accomplir ces tâches, mais il n’y avait aucun effet pour le bruit de fond constant d’une bibliothèque, par exemple.

Parce que? Les chercheurs suggèrent que cela peut être dû au fait que la musique et le bruit perturbent la mémoire de travail verbale. Et pourquoi pas celui de la bibliothèque? Probablement parce que ce bruit provient d’un environnement «en régime permanent» qui n’est pas si dérangeant.

Les séquences auditives dans lesquelles une série d’éléments diffèrent d’un élément à l’autre (tels que les tons, les syllabes et les mots) en termes de fréquence, de hauteur ou de timbre sont plus perturbatrices qu’une série dans laquelle le même élément est constamment répété. Cela explique pourquoi si nous travaillons dans un parc avec le bruit des oiseaux ou d’un lac, nous ne subissons pas de perte de concentration. Bien que nous le ferions si deux enfants se mettent à crier à côté de nous.

Bruit. Il a été démontré que le bruit apériodique, tel que le bruit blanc et le bruit rose, affecte la créativité. Plusieurs études suggèrent qu’un bruit blanc de haute intensité, comparé à une condition sans contrôle du bruit, affecte la performance de n’importe quelle tâche. De plus, un niveau élevé (85 dB) de bruit rose intermittent, comparé à un bruit continu, réduit la créativité dans une tâche artistique ou d’écriture telle que la poésie.

Même une étude qui utilisait des sons ambiants plus naturels pour ressembler au bruit du restaurant (avec le babillage de plusieurs haut-parleurs et le son de l’argenterie) à un niveau modéré (70 dB), a montré qu’ils amélioraient les performances créatives par rapport au bruit. Faible niveau (50 dB) ) mais discontinu.

Comment fonctionne l’esprit. Lorsque nous travaillons ou faisons face à un problème mental, il y a deux étapes cognitives. La première consiste à étudier un problème ou un dilemme, à évaluer les solutions évidentes et à se rendre compte qu’aucune d’elles ne fonctionne. À ce stade, si vous continuez à vous concentrer trop sur un problème, vous avez tendance à rendre plus difficile pour le cerveau de trouver des idées différentes ou nouvelles. C’est comme une étoile sombre qui disparaît lorsque vous la regardez. Pour voir l’étoile, vous devez la regarder du coin de l’œil, et les idées créatives sont similaires. Autrement dit, vous devez détourner votre attention des idées fortes et évidentes pour éviter de submerger les autres.

Une fois qu’une personne a examiné de près un problème et atteint un barrage routier, la prochaine étape créative est «l’incubation». Au cours de cette étape, il y a une sorte de processus continu dans l’esprit où vous réfléchissez encore au problème à un niveau inconscient. Cette période d’incubation est souvent celle où l’on finit par dire « aha! » comme quand vous ne vous souvenez pas d’un mot, mais que cela vous vient soudainement à l’esprit, après avoir pensé que vous aviez arrêté d’y penser.

Et la musique? Lors de cette première étape, écouter de la musique peut vous distraire ou vous bloquer. Surtout lorsque vous essayez de résoudre plusieurs processus cognitifs, dont certains nécessitent une attention ciblée (comme écrire ou expliquer quelque chose à quelqu’un). Au lieu de cela, cela peut vous aider à rendre l’incubation de nouvelles idées plus fructueuse. Si vous êtes coincé dans un problème et que vous cherchez une inspiration créative, prendre une pause pour écouter de la musique ou « balader » peut donner à votre cerveau la liberté dont il a besoin pour « creuser » de nouvelles idées ou connaissances.

Ambiance. Avec cela, ne jetez pas encore vos haut-parleurs par la fenêtre, car il existe des études qui indiquent également que, selon le type de tâche créative à laquelle une personne est confrontée, certains types de musique peuvent être utiles. Certains suggèrent que l’écoute de la musique peut réduire l’anxiété et améliorer l’humeur, et ces changements pourraient faciliter les idées créatives.

A tout cela s’ajoute que chaque personne est un monde. Il y a ceux qui disent qu’ils ne peuvent pas travailler sans avoir le casque à pleine puissance dans leurs oreilles et qui se contentent d’écouter le bruit d’une mouche pour gâcher toute leur concentration. Ce n’est pas non plus la même chose d’écouter la bande originale de Souvenirs d’Afrique, du grand John Barry, dont les schémas (en plus d’être connus de presque tout le monde) sont tout à fait prévisibles que d’entendre le rugissement de n’importe quel opéra de Wagner, qui, comme le disait Woody Allen, lui donna même envie d’envahir la Pologne.