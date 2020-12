La moutarde demande des prières après avoir révélé le diagnostic de COVID-19

COVID-19 a fait du tort à la communauté Hip Hop comme partout ailleurs, avec des gens comme Scarface, Slim Thug et Joe Budden le contractant. De plus, le rappeur du Bronx Fred the Godson est décédé tragiquement du virus en avril à l’âge de 35 ans.

La dernière personne du hip hop à avoir reçu un diagnostic de COVID-19 est Mustard, qui a révélé la nouvelle le mercredi 30 décembre sur Instagram Live.

« Testé positif pour covid, envoyez une prière pour votre garçon », a écrit Mustard, qui a récemment perdu beaucoup de poids.

Espérons qu’il se rétablisse rapidement.